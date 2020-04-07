İzmir Tabip Odası, Kovid-19 tehlikesiyle burun burna çalışan sağlık çalışanlarına rutin test yapılması çağrısında bulundu.

Günlük test sayısının 20 binler seviyesine gelmiş olmasının olumlu olduğu belirtilen açıklamada, sayının daha da artırılarak Kovid-19 pozitif hastaların yakalanıp izole ve tedavi edilmesi, temaslıların saptanması salgın yönetiminde çok önemliliği vurgulandı. Sağlık çalışanlarının pandemiden etkilenen en riski grubu oluşturduğu dile getirilen açıklamada, “Sürecin en başından bu yana vurguladığımız gibi pandemi poliklinik ve servislerinde, acil servislerde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, iş yerlerinde çalışan hekimlerin düzenli testlerinin yapılması, hastalığı bulgu olmaksızın geçirenlerin saptanması için gereklidir. Ancak 6 Nisan 2020 tarihinde görsel medyada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kentin belli noktalarında, halka açık bir alanda, PCR testi için örnek aldığı görülmüştür. Bu kişilerin nasıl seçildiği, örnek alma ortamının uygun olup olmadığı sorularının dışında, İzmir’de binlerce sağlık çalışanı kendilerine rutin olarak Covid-19 testi yapılmasını beklerken bu uygulamanın neye hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz” denildi.

Açıklamada son olarak, İzmir genelinde pandemi yönetiminde kamu sağlık otoritesi, yerel yönetimler, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri gibi tüm kurumların iş birliği yapmasının önemine vurgu yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)

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