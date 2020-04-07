07 Nisan 2020 13:47

İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

Kovid-19 pandemisi nedeniyle her gün çok sayıda yeni vaka ile karşılaşılırken İzmir Tabip Odası sağlık çalışanlarına rutin test yapılması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Tabip Odası, Kovid-19 tehlikesiyle burun burna çalışan sağlık çalışanlarına rutin test yapılması çağrısında bulundu.

Günlük test sayısının 20 binler seviyesine gelmiş olmasının olumlu olduğu belirtilen açıklamada, sayının daha da artırılarak Kovid-19 pozitif hastaların yakalanıp izole ve tedavi edilmesi, temaslıların saptanması salgın yönetiminde çok önemliliği vurgulandı. Sağlık çalışanlarının pandemiden etkilenen en riski grubu oluşturduğu dile getirilen açıklamada, “Sürecin en başından bu yana vurguladığımız gibi pandemi poliklinik ve servislerinde, acil servislerde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, iş yerlerinde çalışan hekimlerin düzenli testlerinin yapılması, hastalığı bulgu olmaksızın geçirenlerin saptanması için gereklidir. Ancak 6 Nisan 2020 tarihinde görsel medyada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kentin belli noktalarında, halka açık bir alanda, PCR testi için örnek aldığı görülmüştür. Bu kişilerin nasıl seçildiği, örnek alma ortamının uygun olup olmadığı sorularının dışında, İzmir’de binlerce sağlık çalışanı kendilerine rutin olarak Covid-19 testi yapılmasını beklerken bu uygulamanın neye hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz” denildi.

Açıklamada son olarak, İzmir genelinde pandemi yönetiminde kamu sağlık otoritesi, yerel yönetimler, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri gibi tüm kurumların iş birliği yapmasının önemine vurgu yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)

İTO: İzmir'de 111 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İTO: İzmir'de 111 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

Reklam
EGE HABERLERİ
İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

Kovid-19 pandemisi nedeniyle her gün çok sayıda yeni vaka ile karşılaşılırken İzmir Tabip Odası sağlık çalışanlarına rutin test yapılması çağrısında bulundu.

Tıp öğrencilerinin nitelikli eğitim kaygısı belirsizliklerle büyüyor

Tıp öğrencilerinin nitelikli eğitim kaygısı belirsizliklerle büyüyor

Tıp öğrencileri koronavirüs salgınında eğitimlerinde yaşadıkları süreci anlattı. Uşak’ta yaşayan ve farklı üniversitelerde tıp okuyan öğrenciler en çok eğitimde ve sağlıktaki belirsizlikten kaygılı.

Muğla Çıtlık ormanında ağaç katliamı halkın tepkisi üzerine yine durduruldu

Muğla Çıtlık ormanında ağaç katliamı halkın tepkisi üzerine yine durduruldu

Muğla'nın Ula İlçesi Çıtlık mahallesinde bulunan 30 hektarlık orman alanında odun elde etmek için kesime başlandı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri ve yurttaşlar kesime engel oldular.

"30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

"30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

İzmir'de yaşayan bir öğretmen, uzaktan eğitimde yaşanan sorunları Evrensel'e anlattı.

Genel İş 2 No'lu Şube’den ihtiyaç sahiplerine destek

Genel İş 2 No'lu Şube’den ihtiyaç sahiplerine destek

Koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine İZENERJİ emekçileri destek vererek, dayanışma çağrısında bulundu.

BES İzmir Şubesi: Karabağlar İŞKUR’da 4 personelin testi pozitif çıktı

BES İzmir Şubesi: Karabağlar İŞKUR’da 4 personelin testi pozitif çıktı

BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, "En az 2 hafta ülke genelinde karantina uygulanmalı, sadece zorunlu işler, her türlü önlem alındıktan sonra yürütülmelidir" dedi.

Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı

Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı

İzmir Akar Tekstil’de koronavirüs vakası nedeniyle işten kaçınma hakkını kullanan ve sopalı saldırıya uğrayan işçiler, savunmaları alınarak evlerine gönderildi.

Muğla’daki öğrencilerle dayanışma büyüyor

Muğla’daki öğrencilerle dayanışma büyüyor

Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerin koronavirüs salgını döneminde artan ihtiyaçlarına yönelik destek başladı.

İTO: İzmir'de 111 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İTO: İzmir'de 111 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 111 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

İzmir’de salgına karşı mücadele ortaklaşacak

İzmir’de salgına karşı mücadele ortaklaşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendika sözcüleri ile yaptığı toplantıda koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi ortaklaştırma kararı aldı.

Pandemiyle mücadele topyekün bir mücadele ile kazanılır

Pandemiyle mücadele topyekün bir mücadele ile kazanılır

Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, salgının siyasi ayrışmayla çözülemeyeceğini belirterek, pandeminin topyekün mücadele ile kazanılacağını söyledi.

Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz

Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz

Denizli'de sağlık emekçisi çift, ev sahibinin yarattığı tartışma üzerine evden çıkarıldı. Koronavirüs yüzünden evden çıkarıldıklarını düşünen çift, bu davranışın insanlığa sığmadığını ifade etti.