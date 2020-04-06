06 Nisan 2020 17:58

İTO: İzmir'de 111 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 111 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

İzmir Tabip Odası İzmir'de covid-19 pozitif çıkan sağlık çalışanları verileri

Fotoğraf: İzmir Tabip Odası

İzmir Tabip Odası (İTO) yayımladığı görselle, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.

Verilere göre 69 hekim, 27 hemşire/ebe, 10 temizlik personeli, 2 sekreter, 3 memur olmak üzere 111 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. (İzmir/EVRENSEL)

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