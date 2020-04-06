İzmir Tabip Odası (İTO) yayımladığı görselle, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.

Verilere göre 69 hekim, 27 hemşire/ebe, 10 temizlik personeli, 2 sekreter, 3 memur olmak üzere 111 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. (İzmir/EVRENSEL)

Koronavirüs nedeniyle 649 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

İzmir Tabip Odası: İzmir’de koronavirüs hasta sayısı 700, etkilenen sağlıkçı 75