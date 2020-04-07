07 Nisan 2020 00:18
Son Güncellenme Tarihi: 07 Nisan 2020 01:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BDDK, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BDDK, FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Fox Tv 29 Ocak tarihli Ana Haber Bülteninden ekran görüntüsü

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  • POLİTİKA MEDYA
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Gazeteci Fatih Portakal hakkında sosyal medya paylaşımları dolayısıyla suç duyurusunda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal'ın "sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunurken BDDK ise "sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı" iddiasını gerekçe olarak gösterdi.

    ERDOĞAN'IN AVUKATI: HALKI MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK İFADELER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, konuyla ilgil yaptığı yazılı açıklamada, Fatih Portakal'ın attığı tweet ile birtakım iddialarda bulunduğunu söyleyerek "Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

    BDDK, "BANKACILIK KANUNUNUN İTİBARININ KORUNMASI" DEDİ

    BDDK Hukuk İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada ise Gazeteci Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verdiği" iddia edildi.

    Açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın korunması" başlıklı 74. maddesinin, "Basın yayın ve benzeri araçlarla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmüne atıf yapıldı.

    BDDK'nin başvurusunda "bankalara duyulan güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınların, yalnızca ilgili banka veya bankalara değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabileceği" ifadeleri suç duyurusunun gerekçeleri olarak gösterildi.

    FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

    Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarının ardından Twitter hesabından "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerini paylaşmıştı.

    (MEDYA SERVİSİ)

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