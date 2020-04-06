06 Nisan 2020 21:20
Koronavirüs paylaşımları nedeniyle 229 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada koronavirüs salgını ile ilgili paylaşım yapan 229 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Fotoğraf: MA
İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 21 günde "provokatif" koronavirüs paylaşımı yapan 3 bin 576 sosyal medya hesabını incelediklerini tespit edilen 616 şüpheliden 229'unun gözaltına alındığını açıkladı. (HABER MERKEZİ)
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