Erdoğan korona günlerinde üretim, koronadan sonra daha çok üretim istedi 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs önlemleri ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz vardır.

Türkiye'nin her ilinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturduk ve bunlar valiliklerimizin kontrolü altındadır.

Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de havaalanı kısmını 45 gün içerisinde 1000'er yataklı hastane olarak tesis edeceğiz.

İstihdamın sürmesi için üretime ara veren veya azaltan işyerlerimizdeki çalışanların ücretlerinin, asgari ücreti geçmemek süretiyle 3'te 2'sini ödüyoruz.

Valilik ve kaymakamlıklarımıza telefonla ya da e-devlet üzerinden başvurmaları halinde yoksul vatandaşlarımıza da her türlü destek verilecektir.

Kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.

Kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz tarafından yarın TBMM Genel Kuruluna sunacağız.

Gıda, tarım, orman ve hayvancılık ile sağlık ve sosyal politikalar kurulu oluşturuyoruz.

Asıl olanın yeterli üretim ve adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Üretimi mutlaka sürdürmeliyiz, çalışabilen her fabrikamız devam edecektir.

2023 hedeflerimizin önündeki engeller adeta birer birer ortadan kalkıyor.

Evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi daha çok çalışarak kullanacağız.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Erdoğan'ın "Maskelerin parayla satışı yasaktır" açıklamasını aksine, üç gün önce bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada maskelerin parayla satılacağını belirtmişti.

(HABER MERKEZİ)

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