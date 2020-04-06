CHP'li Sertel'den yerel basına destek çağrısı: Sessiz kalmayın, habersiz kalmayın

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, koronavirüs salgını sürecinde yerel basına gerekli desteğin sağlanamadığını belirterek, "Yerel basın ile ilgili iktidar hiçbir önlem almadı. 2019’da resmi ilan alan 100’den fazla günlük gazete kapanmıştı. Bu süreçte iktidar yerel basına yönelik önemli bir adım atmazsa, yerel yönetimler sahip çıkmazsa kapanmalar artarak devam edecektir. Anadolu basınının sorun ve taleplerine sessiz kalmayın, habersiz kalmayın" dedi.

Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerin de yerel basına destek vermesi gerektiğinin altını çizen Sertel, insanların yaşatılmaya çalışıldığı bu süreçte sektörlerin de yaşatılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

"MESLEK ÖRGÜTLERİYLE BİR ARAYA GELİN"

Basın İlan Kurumu tarafından alınan tedbirlerin önemli ancak yeterli olmadığını dile getiren Sertel, “Basın İlan Kurumu ilk etapta bir adım attı ancak gerisi gelmedi. Salgının ekonomik etkileri giderek derinleşirken hükümet ve Basın İlan Kurumu Anadolu basınının feryadına seyirci kalıyor. Basın meslek örgütleri ve bizler ilk etapta uyardık. Bu süreçte gerekli tedbirler alınmazsa kapanmalar ve işten çıkarmalar daha da artacaktır. Hükümet basın meslek örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinlemeli çözüm için adım atmalıdır.” (MEDYA SERVİSİ)

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