06 Nisan 2020 17:01
Benzine 15 kuruş zam yapıldı
Benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Görsel: Pixabay
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından (7 Nisan Salı) itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.
Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,32 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,43 liraya yükselecek. (HABER MERKEZİ)
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