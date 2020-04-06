Asgari ücretlinin sofrasından bir ayda 6 kilo et eksildi

Koronavirüs salgını dolayısıyla gıda fiyatlarında fahiş fiyat artışı yaşandı. TÜİK verilerine göre, dana etinin kilogram fiyatı şubat ayında 48 TL iken mart ayında 54.3 TL’ye çıktı. Şubat ayından bugüne asgari ücretlinin sofrasından 541 paket makarna ve 5.9 kilo (kg) et eksildi.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil yaptığı basın açıklamasıyla, "2 yıldır ekonomik krizin yükü altında ezilen asgari ücretliler, virüs krizinin etkisi ile iyiden iyiye açlığa ve yoksulluğa sürüklenmektedir" dedi.

TÜİK'in şubat ayı gıda sepeti verilerine göre, virüs salgınının ülkemize yayıldığına dair ilk açıklamanın yapıldığı 11 Mart’tan bugüne pek çok temel gıda maddesinde kayda değer artışlar meydana geldiğine işaret eden CHP Milletvekili Yeşil, "Temel gıda maddelerinde yapılan fiyat artışları en çok da asgari ücretle geçinen aileleri etkilemektedir. Şubat ayından bugüne asgari ücretlinin sofrasından 541 paket makarna ve 5.9 kg et eksilmiştir” diye konuştu.

TEMEL GIDADA KDV SIFIRLANMALI

Salgın krizinin yaratacağı ekonomik durgunluğun en çok asgari ücretli çalışanların alım gücü üzerinde olumsuz etki yaratacağının altını çizen CHP’li Yeşil şunları söyledi:

"Türkiye’de çalışanların yüzde 45’inin asgari ücretlilerden oluştuğunu düşündüğümüzde milyonlarca asgari ücretli kriz salgınından en çok etkilenen kesim olarak dikkat çekmektedir. Krizin gıda fiyatları üzerinde yarattığı artış, asgari ücretlinin sofrasında ki besinin her geçen gün biraz daha azalmasına neden olacaktır. Bu bakımdan temel gıda maddeleri üzerindeki KDV oranları kaldırılmalı, milyonlarca asgari ücretlinin sofrasındaki ekmeğin azalmasına engel olunmalıdır."

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE NAKDİ YARDIM YAPILMALIDIR"

İhtiyacı olan tüm yurttaşlara yeterli nakit yardımı yapılması gerektiğini kaydeden Yeşik, “Nakit yardımların tam ve etkin dağıtılmasının en akılcı yolu ise ‘Aile Yardımları Sigortası’ sisteminin kurulmasıdır. Aile Yardımları Sigorta sistemi içinde ailelerin özel durumları da dikkate alınarak tüm ailelere salgın süresince aylık en az 2 bin TL ödeme yapılmasını ekonomik ve sosyal bir zorunluluk olarak görmekteyiz. Ayrıca belediyeler ve dağıtım şirketleri tarafından sağlanan su, elektrik ve doğal gaz hizmetleri de vatandaşların borçları dolayısıyla kesilmemelidir” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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