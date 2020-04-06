Dolar güne 6,70'in üzerinde başladı

Piyasa ekonomisi bu hafta da koronavirüs pandemisinin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini takip etmeye devam edecek. IMF Başkanı Kristalina Georgieva durumu 2008 krizinden kötü olarak değerlendirdi. Piyasalardaki dolar talebi doları desteklemeye devam ediyor. Cuma günü mart ayı enflasyon verileri açıklanmış hafta sonu dolar/TL kurunda yükseliş devam etmişti. Dün akşam 6,80'i aşan ABD Doları günü 6,72'yle açtı. Türk Lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Dolar/TL sabah saatlerinde ufak dalgalanmalarla 6,75'e ulaştı. Avro, Türk Lirası karşısında 7,2 civarında değerini korurken gram altın ise 350 TL dolayında.

PETROL İÇİN OPEC+ TOPLANTISI BEKLENİYOR

OPEC ve Rusya, petrol üretim kısıntısının ela alınacağı ve bugün yapılacağı duyurulan OPEC+ toplantısının 9 Nisan Perşembe gününe ertelenmesini kararlaştırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya yüksek fiyatlara da düşük fiyatlara da karşı. Varil başına 42 dolar bizim için makul bir fiyat seviyesidir. Bütçemizi de bu fiyata göre ayarladığımız için bu seviyelere bizim için uygun" açıklaması yapmıştı. Toplantıdan petrol fiyatlarına ilişkin çıkacak kararlar bekleniyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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