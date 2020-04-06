06 Nisan 2020 12:37

CİSST: İnfaz düzenlemesi beklentilerin uzağında, genel af acil bir mecburiyet

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Yönetim Kurulu üyesi Berivan Korkut, komisyondan geçen düzenleme ve son günlerde cezaevlerinde yaşananlara ilişkin konuştu.

Cezaevi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    İnfaz düzenlemesi için “Beklentilerin çok uzağında” diyen Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Yönetim Kurulu üyesi Berivan Korkut, cezaevlerindeki isyan dalgasının yayılabileceği uyarısında bulunarak, genel af taleplerinin acil bir mecburiyet olduğunu vurguladı.  

    Türkiye’de hızla yayılan koronovirüs (Kovid-19) salgını en çok da cezaevinde bulunan yüz binlerce tutukluyu tehdit ediyor. Tutukluların serbest bırakılmasına dönük henüz somut bir adım atılmazken, AKP-MHP ortaklığıyla hazırlanan ve Meclis Adalet Komisyonundan geçen İnfaz Kanunu’nda değişikliği kapsayan kanun teklifinde siyasi tutukluların kapsam dışı bırakılması kamuoyunda ciddi bir tedirginliğe neden oldu. Düzenlemenin Salı günü Mecliste görüşülmesi planlanırken, cezaevlerinden de art arda isyan haberleri gelmeye başladı. 31 Mart’ta Van M Tipi Cezaevindeki tutukluların ardından, önceki gün de Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde düzenlemeye tepki amaçlı isyan çıktı.

    Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Yönetim Kurulu üyesi Berivan Korkut, komisyondan geçen düzenleme ve son günlerde cezaevlerinde yaşananlara ilişkin konuştu.

    BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

    İnfaz yasasının daha önceki yıllarda da gündeme geldiğini hatırlatan Korkut, Meclis Adalet Komisyon’undan geçen infaz yasa düzenlemesinin beklentilerinin çok uzağında kaldığını söyledi. Korkut, “Kovid-19 salgını ve toplumsal beklentiler göz önünde bulundurulduğunda ayırım yapılmadan cezaevlerindeki doluluğu azaltacak eşitlikçi bir yasa talebi bekleniyordu. Maalesef yasa tasarısı bu beklentilerin çok uzağında kaldığı görülüyor” dedi.

    Yasa tasarısının ayrıntılarına bakıldığında birçok muammanın olduğunu belirten Korkut, daha önce var olan infaz yasasının biraz değiştirilip gündeme taşındığına dikkati çekerek, “Daha önce gündem olan bu yasa tasarısı halkın tepkisine neden olacağı düşüncesiyle bir süreliğine askıya alındı. Salgın nedeniyle tekrardan gündeme geldi. Bu yasa düzenlemesi salgından kaynaklı bir yasa tasarısı değil, iki yıldır tartıştığımız yasa tasarısıdır” diye belirtti.

    EŞİTLİK İLKESİNDEN YOKSUN

    Yasa tasarısının denetimli serbestlik düzenlemesinde de eşitlik ilkesinden yoksun bir şekilde hazırlandığına dikkati çeken Korkut, mevcut tasarıyla hangi kesimlerin cezaevlerinden tahliye edileceğinin de tam olarak belirlenmediğine vurgu yaptı. Salgının çıktığı ilk günden beri genel af taleplerinin olduğunu dile getiren Korkut, defalarca bu taleplerinin yenilenmesine rağmen taleplerinin sonuçsuz kaldığının altını çizdi. Korkut, “Tasarı bizim talep ettiğimiz durumdan uzak olmasına rağmen 90 bin kişinin tahliyesinin önünü açması bizim için olumlu bir adımdır. Çünkü bizim için en önemli unsur tutukluların can güvenliğinin korunmasıdır” ifadelerini kullandı.

    Berivan Korkut

    CİSST Yönetim Kurulu üyesi Berivan Korkut | Fotoğraf: MA

    GENEL AF MECBURİ

    Salgının hızla yayıldığı böylesi bir süreçte genel af taleplerinin yerine getirilmemesinin siyasi partiler arasındaki çekişmelere bağlayan Korkut, tüm siyasi partilere tutukluların can güvenliğini riske atmadan gerekli sorumluluğu gösterme çağrısında da bulundu. Salgından dolayı tutukluların can güvenliğinin risk altında olduğunu ve genel af taleplerinin bu süreçte acil bir mecburiyet olduğunu söyleyen Korkut, “Cezaevlerindeki sayı ciddi boyutta düşürülmediği sürece sosyal mesafenin bu kadar önemli olduğu bir hastalık karşısında alınacak olan her türlü önlem yetersiz kalacaktır. Bu nedenle genel af öncelikli olmalı, infaz yasası sonra düzenlenebilir diyoruz. Bir cezaevinde çıkacak olan isyanın salgının hızla tutuklular arasında yayılmasına neden olacaktır” diye konuştu.

    CEZAEVLERİNE YANSIMASI İSYAN OLDU

    Tasarının eşitlik ilkesinden yoksun bir şekilde düzenlemesinin cezaevlerine yansıması olduğunu vurgulayan Korkut, Van ve Batman cezaevlerinde yaşanan olayları işaret ederek, “Yaşanan olaylar, yasa tasarısının dışında kalan tutukluların koğuşlarında isyan çıktığı bilgisi mevcut. Bu gerilim daha da yükselecek. Çünkü tutuklular uzun zamandır bu yasa tasarısını bekliyorlardı. Şu ana kadar cezaevlerinde alınmayan önlemlerden dolayı tutuklular ‘tamam bekleyelim genel af olacak’ düşüncesindeydiler. Şimdi olmadıklarını gördüklerinde bu tarz olaylar yaşandı. Ve bu olayların daha da yaşanacağı endişesi bizlerde var” şeklinde konuştu.  

    "İSYANLAR YAYILABİLİR"

    Cezaevlerinde salgın nedeniyle isyanlar gibi olayların yaşanabilme ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunan Korkut, “Kapalı alanlarda kaygı dışarıdan daha da yükselecek. Özellikle cezaevlerinde salgın vakaların ya da salgından dolayı ölümlerin yaşanması tutukluları daha da tedirgin edecektir. Bu durumlar yaşandığı vakit maalesef ki cezaevlerinde isyan olayları ileri ki günlerde sıkça yaşanacaktır” dedi.  

    "SORUNU ÇÖZMEYECEK"

    Cezaevlerinin kapasitesinin üstünde bir doluluğa sahip olduğunu, çıkan yasa tasarısıyla kapasite fazlalığının cezaevinden çıkarılmayı planlandığına değinen Korkut, “Ama bu kapasite de sorunlar var. 130 binlik kapasite 260 bine çıkarılmış durumda. Yani artırılmış kapasite bile kendi içinde salgın için büyük riskler taşıyor. Sayının azaltılması hapishanelerdeki sorunu çözmeyecek. Bu sorun çözülmediği sürece bu tarz olayları yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    HASTA TUTUKLULARIN DURUMU

    Cezaevlerindeki hasta tutukluların durumuna da değinen Korkut, salgından dolayı hasta tutukluların hastaneye gitmek istemediğini ifade etti. Korkut, şöyle devam etti: “Hasta tutukluların zaten can güvenliği tehdit altındaydı. Hasta tutuklular kendi rahatsızlıkların dolayı hastanelere de çıkamaz durumda. Çünkü hastaneye çıktıklarında dönüşte 14 gün karantina koğuşlarında kalıyorlar. Hasta tutukluların birçoğu arkadaşlarından yardım alarak yaşamını idame ettirdiğinden dolayı hastaneye gitmiyor. Bu nedenle cezaevlerinde şu an hasta tutukluların tedavileri durmuş durumda. Bu nedenle tartışmasız bir şekilde hasta tutukluları bir an önce tahliye edilmelidir.” 

    İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan: İnfaz düzenlemesinde salgın fırsata çevrildi

    İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan: İnfaz düzenlemesinde salgın fırsata çevrildi

    "Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

    "Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

    Haberin Var Mı?: Gazeteciler özgür olsun

    Haberin Var Mı?: Gazeteciler özgür olsun

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Mart 2020’de, 14’ü Covid-19'dan olmak üzere 113 işçi cinayetinde hayatını kaybetti
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Yüz binlerce genç ateşe atıldı, biyolojik silaha çevrildi: Bulaş-bulaştır özgürlüğü (!)

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Ya pandemiler çağı ya sosyalizm

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Ölümler olmasın!

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Her şey dağılıyor

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Olimpiyat parası
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Antep’te avukatlar koronavirüs önlemlerini takip etmek için işçi komisyonu kurdu
    Antep’te avukatlar koronavirüs önlemlerini takip etmek için işçi komisyonu kurdu

    Antep Barosu İnsan Hakları Merkezinde yer alan avukatlar, fabrikalarda ve atölyelerde alınan koronavirüs önlemlerin yeterli olup olmadığını takip etmek üzere "işçi komisyonu" kurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)
    Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor
    Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor

    İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, infaz düzenlemesi için "Asıl içeriden çıkması gerekenlerin içeride bırakılması öngörülen antidemokratik bir yaklaşım” dedi.

    Mart 2020’de, 14’ü Covid-19'dan olmak üzere 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti
    Mart 2020’de, 14’ü Covid-19'dan olmak üzere 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

    2020 Mart ayında en az 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Mart ayında İSİG’in tespit edebildiği 14 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

    Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı
    Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı

    TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, koronavirüs salgınına karşı tüm maden işletmelerinde üretimin durdurulmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 69 bin 522'ye yükseldi
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 69 bin 522'ye yükseldi

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 69 bin 522'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 276 bin 571 oldu.

    DİSK/İletişim-İş: PTT’de işçi sayısı artırılsın, koşullar düzeltilsin
    DİSK/İletişim-İş: PTT’de işçi sayısı artırılsın, koşullar düzeltilsin

    DİSK/İletişim-İş, koronavirüs salgını sonrası PTT işçilerinin iş yükünün arttığına dikkat çekerek işçi sayısının artırılmasını; çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

    "Cengiz Holdingin affedilen borcu, kampanyada toplanan paranın iki katı"
    "Cengiz Holdingin affedilen borcu, kampanyada toplanan paranın iki katı"

    CHP Milletvekili Özgür Karabat, Cengiz Holdingin Erdoğan'ın açıkladığı kampanyaya 34 milyonluk bağışı ile silinen vergi borcunu karşılaştırdı.

    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bilim ve siyaset
    Bilim ve siyaset

    4 milyon insanın yaşadığı kentte hiçbir şey net değil. Sayın İl Sağlık Müdürü iki hastanenin temiz hastane olduğunu belirttiğini yazmıştım hala bu durum devam ediyor mu? İzmir halkının haberi var mı?

    Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz
    Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz

    Denizli'de sağlık emekçisi çift, ev sahibinin yarattığı tartışma üzerine evden çıkarıldı. Koronavirüs yüzünden evden çıkarıldıklarını düşünen çift, bu davranışın insanlığa sığmadığını ifade etti.

    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli
    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

    Denizli’de pazar yerine maskesiz alınmayan yurttaşlar, “Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz, neden belediye ücretsiz dağıtmıyor” diyerek tepki gösterdi.

    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Çiğli OSB'de kurulu bulunan Nemak'ta Ali Kurtuluş isimli işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”
    Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

    Aliağa'da görüştüğümüz anneler, uzaktan eğitimin yeterince verimli olmadığını, özellikle küçük çocuklarla günün her saati evde vakit geçirmenin zorluklarını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.