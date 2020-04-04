İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan: İnfaz düzenlemesinde salgın fırsata çevrildi

Burcu YILDIRIM

Ankara

AKP-MHP tarafından koronavirüs salgını sonrasında hızlandırılan ve Meclis Adalet Komisyonunda görüşülen infaz düzenleme kanununda, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında tutuklanan ve cezaevlerinde bulunan gazeteciler, siyasetçiler, insan hakları savunucuları kapsam dışı bırakıldı.

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Adalet Komisyonu’nda kabul edilen infaz düzenlemesini Evrensel’e değerlendirdi. Düzenlemeyi hayal kırıklığı olarak niteleyen Türkdoğan; siyasetçilerin, aydınların, gazatecilerin içerde kalıp adi suçluların salıverilemesini iktidarın kendi tabanına bile açıklayamayacağına dikkat çekti.

‘BU DÜZENLEME BİR HAYAL KIRIKLIĞIDIR’

Bütün muhalif kesimlerin uyarılarına rağmen infaz düzenlemesinin özünde bir şey değişmeden ve ayrımcı bir şekilde Adalet Komisyonu’ndan geçtiğini söyleyen İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, “Bizim için bu düzenleme bir hayal kırıklığıdır. Sadece cezaevlerine Evrensel ve Yeni Yaşam gibi gazetelerin alınması dışında bir değişiklik olmadı” dedi.

Siyasal iktidarın infaz düzenlemesi ile salgını fırsata çevirdiğini ifade eden Türkdoğan, “Bütün siyasiler, gazeteciler, aydınlar içerde iken her türlü adi suçlu dışarı çıkacak ve bunun bir izahı olamaz. Eğer salgın nedeniyle infaz yasası kapasmına alınmayan insanlar hayatını kaybederse bunun sebebini iktidar kendi tabanına bile açıklayamaz” diye konuştu.

‘MUHALEFET VE TOPLUM BİRARAYA GELMELİ’

Komisyondan geçen düzenlemenin genel kurulda bu haliyle kabul edilmemesini umduğunu dile getiren Türkdoğan, “Ancak anlaşılan o ki hala bir şansları olmasına rağmen bu iktidar tutumundan vazgeçmeyecek ve salgın döneminde böyle bir düzenleme medeni toplumlar nezdinde anlaşılmayacak bir karar olarak tarihe geçecek” diyerek toplumun ve muhalif siyasetçilerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

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