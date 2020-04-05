CHP Milletvekili Aydoğan: Çay dağıtanlar neden maske dağıtmıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde çay dağıttığını hatırlatarak “Merkezi yönetimin kaynakları halka ücretsiz maske dağıtmak için yeterli değil midir?” diye sordu.

Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu tutulmasını Meclis gündemine getiren Aydoğan, “Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından 4 Nisan’da Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, koronavirüse karşı maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını bildirmiştir. Pekcan, 'Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek' demiştir” dedi.

Maskenin karaborsaya düştüğü şu günlerde sosyal devlet olmanın gereği maskelerin belirlenen bir yöntemle vatandaşa dağıtılması gerektiğini belirten Aydoğan, “Türkiye’nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkat çeken Sanayi Bakanı yerli ürerimi vatandaşa satacağını belirtmiştir. Vatandaşa dağıtılması gereken maskelerin hiç olmazsa makul fiyatlarda satışının sağlanması adına daha somut ve sert önlemler alınması gerekmez mi? Cumhurbaşkanlığı makamı bu duruma müdahale edecek midir?” dedi.

Öte yandan CHP'li belediyelerin kendi sınırlı kaynaklarını seferber ederek yasak deklare edildikten hemen sonra vatandaşların kalabalık olabileceği noktalarda maske dağıtımına başladığını belirten Aydoğan, “Merkezi yönetim bu tasarrufu neden yapamamaktadır? Merkezi yönetimin kaynakları halka ücretsiz maske dağıtmak yeterli değil midir? Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmiş olduğu mitinglerde vatandaşa çay dağıtmıştır. Bu dağıtılan çay merkezi yönetimin bütçesinden mi karşılanmıştır? Öyle ise dağıtılan her bir paket çay bir maskeden daha mu ucuzdur? Her bir paket çay kadara mal olmuştur? Ayrıca bu çay dağıtımı toplam olarak ne kadara mal olmuştur? Bu maliyet vatandaşın ihtiyacı olan toplam maske maliyetinden az mıdır?” diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)

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