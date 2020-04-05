05 Nisan 2020 14:03
Son Güncellenme Tarihi: 05 Nisan 2020 14:47

20 yaş altı gençlere "işçiysen çalış" genelgesine emek ve meslek örgütlerinden tepki

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, işçileri 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından muaf tutan genelgeye tepki gösterdi.

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tezgah başında çalışan genç işçi

Tezgah başında çalışan bir genç işçi | Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    İçişleri Bakanlığının, yayımladığı genelge ile 20 yaş altı işçilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, “İşçiysen çık dışarı çalış, değilsen evde kal, anlayışı kabul edilemez” sözleriyle tepki gösteren İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, tüm işçiler için ücretli izin talebini yineledi. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan DİSK-AR genç işçileri evde tutmak için 5,5 milyar TL'nin yettiğine vurgu yaptı. Kocaeli Tabip Odası ise muafiyetin eşitliğe aykırı olduğunu, risk gruplarındaki kişilere çalışamadıkları süreç için gelir desteği sağlanması gerektiğini kaydetti.

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz tarafından yapılan açıklamada, “20 yaş altı yaş grubunun sokağa çıkmaları kısıtlanmış ve bu yaş gurubundaki işçilerin taleplerini kamuoyu ile paylaşmıştık. İşten atmaların yasaklanması, özellikle 18 ve altı yaşlarda kayıt dışı çalıştırılanların kayıt altına alınmaları gerektiğini ifade etmiştik. Hatta bu uygulamanın işten atmaların yasaklanması ile ücretli izin uygulanarak tüm çalışanlara uygulanmasını günlerdir sendikalar ifade ediyor” denildi.

    "GENÇ İŞÇİLERİ NEDEN KORUMUYORSUNUZ"

    “Milyonlarca genç işçinin günahı ne” diye soran Ceviz şu ifadeleri kullandı:

    “Madem salgında bu yaş grubunu korumak gerekiyor, işçi olunca bu kural neden rafa kaldırılıyor? Örneğin, inşaatlar dursa ülke ekonomisi mi batacak da çalıştırmaya devam ettiriyorsunuz? Tersanelerde lüks gemi üretimi birkaç ay ertelense ne olur, ülke mi batar? Ya da kargolarda temel ihtiyaçların dışındaki siparişleri kısıtlasanız ne olur? Gençler geleceğimiz ise genç işçiler değil mi, her gün ilmek ilmek hayatı yeniden ören genç işçilerimizi neden korumuyoruz? Bakanlığın bu genelgesi derhal geri çekilmeli ve çalışması zorunlu olan yerler dışındaki işyerleri ve fabrikalar durdurulmalı ve işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır.”

    İŞÇİYSEN ÇALIŞ, DEĞİLSEN EVDE KAL

    Ölümcül virüse karşı başta genç işçi ve emekçilerin korunması gerektiğini kaydeden Ceviz, “Toplum sağlığı için salgının yayılma hızının engellenmesi içind e işyerlerinin çalışmalarına ara vermesi hayati önemdedir. Alınması gereken gerçek tedbir de budur. İşçiysen çık dışarı çalış, değilsen evde kal anlayışı kabul edilemez” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

    DİSK-AR: GENÇ İŞÇİLERİ EVDE TUTMAK İÇİN 5.5 MİLYAR TL YETİYOR

    Türkiye’de 18-20 yaş arası 811 bin genç işçi var. Yasaktan muaf tutulan genç işçiler çalışmaya devam edecek. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) verilerine göre 811 bin genç işçi virüs tehlikesi altında mecburen işe gidecek bu genç işçilere üç ay boyunca asgari ücret desteği sağlansaydı 5.5 milyar TL yetiyor.

    KOCAELİ TABİP ODASI: MUAFİYET EŞİTLİĞE AYKIRI, GELİR DESTEĞİ SAĞLANMALI

    Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Aykut Çelik, “Bir karar alıp 20 yaş altına yasak uyguluyorsan çalışanla çalışmayan arasında ne fark var?” diye sordu. Salgının yayılma hızının arttığına dikkat çeken Çelik, “Üniversite öğrencisi ya da lise öğrencisi olsun, ya da fabrikada çalışan biri olsun. Burada olaya ekonomik olarak bakıldığını gösteriyor. İnsan sağlığı yerine ekonomi önceleniyor. Anayasanın eşitlik ilkesi var, bir kural varsa herkes için geçerli olması lazım” dedi.

    "GELİR DESTEĞİ SAĞLANMALI"

    Söz konusu ‘muafiyetin’ salgının yayılma hızını azaltmayacağını söyleyen Çelik şu ifadeleri kullandı: “20 yaş altı işe gitmeyen insanı koruyorsun, ‘Dışarı çıkma tehlike var’ diyorsun ama ‘Çalışan için koronavirüs konusunda tehlike yok’ mu diyorsun? Bu açıkça ekonomi durmasın, üretim devam etsin demek. Bu doğru bir şey değil. Eşitliğe aykırı. Vaka sayıları da hasta sayıları da artıyor. Böyle giderse daha da artacak. Biz tam bir karantina uygulaması gerektiğini söylüyoruz. Bu durumda mağdur olacak, ücretli ya da kayıt dışı çalışanlara devlet tarafından diğer dünya ülkelerinin yaptığı gibi gelir desteği sağlanması gerekiyor.” (İstanbul/EVRENSEL)

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