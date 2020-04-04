03 Nisan 2020 20:58
Son Güncellenme Tarihi: 04 Nisan 2020 00:46

Şehirler arası araçla ve yaya geçiş yasak, işçiler hariç!

Bu gece yarısından itibaren 31 ile giriş çıkışlar ve 20 yaş altında olanların sokağa çıkması yasaklandı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle işçilerin üretim için fabrikalara gitmesinin önü açıldı.

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İşçi servisine binen işçiler.

Servise binen işçiler | Fotoğraf: Umut Yeğin/Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan, bu gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak’a araç giriş çıkışının ve 20 yaş altında olanların sokağa çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

    İşçiler kendilerine ücretli izin verilmesini isterken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgesi ile işçilerin üretim yapmaları için fabrikalara gitmelerinin önü açıldı.

    Salgının yayılma merkezlerinin fabrikalar haline geldiğine dikkat çeken işçiler, on binlerce kişinin geçiş yapmasının önü açılarak salgına engel olunamayacağını söyledi.

    İstanbul’dan işçilerin çalışmak için il değiştirerek gittiği yerlerin başında Gebze geliyor. Gebze’ye giden işçiler, il değiştirme yasağı kararının açıklanmasının hemen ardından işyerlerini arayarak ne yapacaklarını sordu. Fabrika yöneticileri “Servisler gelecek. Biz size gelmeyin diyene kadar fabrikaya gelecek şekilde hareket edeceksiniz” yanıtını aldı.

    Bakanlık genelgesi de patronların yanıtıyla eş güdümlü oldu. Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması gerektiği belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

    “Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riskiyle toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır... Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu taşıma, özel araç ve yaya vb) tüm giriş ve çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'ten itibaren 15 günlük bir süre için durdurulacaktır."

    ÜRETİM SÜRECEK

    Genelgede, fabrikaların üretiminin sürmesi amacıyla ticari faaliyetler için gerekli hammadde ve malzemeleri taşıyanlar ile üretim yapacak işçiler, yasak kapsamı dışında bırakıldı.

    Genelgede “Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasında giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapabileceklerdir” dendi.

    Gebze’deki fabrikalarda çalışan işçiler ise bu ayrıma tepki gösterdi. Salgının yayılma merkezlerinin fabrikalar haline geldiğine dikkat çeken işçiler, on binlerce kişinin geçiş yapmasının önü açılarak salgına engel olunamayacağını söyledi.

    "Evde kal" kampanyası yapılırken üretimin teşvik edildiğini, salgını engellemek için şehirler arası geçişler yasaklanırken kendilerinin kapsam dışı bırakıldığını dile getiren işçiler, “Fabrikalarda vaka sayıları artıyor. Fabrikalardan evlere yayılıyor. Onlar için bizim canımız değil üretim önemli, yeter ki fabrikalar çalışsın diyorlar. Bizim canımız hiçe sayılıyor” diye tepki gösterdi.

    İşçiler salgınla mücadele edilmesi için üretimin durdurularak ücretli izin uygulamasının başlanması gerektiğini dile getirdi.

    20 yaş altı işçilerin durumu ise belirsizliğini koruyor. Kayseri’den 20 yaş altı bir genç işçi, fabrikayı aradığını ve insan kaynaklarından kendisine “Haber bekle” yanıtının verildiğini söyledi.

    ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

    Erdoğan açıklamasında "Bu gece itibatıyla ülkemizin 30 büyükşehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Gıda ilaç temizlik malzemesi gibi maddelerle, genelgeyle belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak. Yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit görüşmeleri devam edecek. İl Pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız yasağı 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız" ifadelerini kullanmıştı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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