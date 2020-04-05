GAMAK İşçisi: Bir metre aralıklarla yemek yemeyle koronavirüs engellenmez

GAMAK işçisi

İstanbul

Gamak Motor fabrikasında çalışan 850 işçiden biriyim. Aldığımız ücretlerin hayat pahalılığı karşısında eridiği bu ortamda bir de başımıza bela olan koranavirüsle karşı karşıyayız. Bu salgın baş gösterdiğinden bu yana örgütlü olduğumuz Çelik-İş Kartal Şubesinin girişimlerine rağmen patronun etkili tedbirler aldığı söylenemez. Doktor raporu, tansiyon hastası ve şeker hastası olan arkadaşlarımızın izne gönderilmesinin dışında hepimiz için ücretli izin hakkı tanınmış değil. Fabrika içinde ve dışında içeri girmeden önce konulmuş dezenfektan kullanma ve basit maske dışında bir tedbir yok. 16 kişilik servis araçlarında sayıyı 8’e düşürerek, yemekhanede tekli sıralar halinde 1 metre aralıklarla yemek yemeyle bu salgının önü alınamaz.

Her bölümün ayrı fonksiyonuna bağlı olarak bir çalışma tempomuz var. Hepimiz endişeliyiz. Çünkü sadece fabrika içinde kalmıyoruz evlerimize gidiyoruz. Ailelerimiz büyük risk altında. Torna bölümü en riskli olan bölümdür. Bu bölümde her vardiyada kalabalık bir işçi gurubu olarak çalışıyoruz. 1 yıl önce 1050 kişi çalışıyordu. Patron yarış atı gibi bizi sürekli çalıştırıp 200 bin stok yaptı. Ekonomik kriz baş gösterince de işçi kıyımı yaptı. Yaklaşık 350 işçi arkadaşımız işinden oldu. İşe iade davası açmasın diye işçi arkadaşlarımızın önü kesildi. Olan biz işçilere oldu.

Şimdi yeniden ha bire çalışıyoruz. Hatta sanayi bakanı geldi fabrikayı dolaştı, fabrikanın büyütülmesini söyledi. Yakın bir zamanda yeni makine ve ekipmanlarla fabrika daha büyüyecek. Ama buna rağmen ücretlerimiz yerinde sayıyor. Bu şartlarda geçinmemiz çok zor. Ek zam şart.

Taleplerimizin gerçekleşmesi biz işçilere bağlı. Sendikanın inisiyatifine bırakırsak bunun olmayacağı belli. Sendikamız bu konuda bir güven vermiyor. Şube başkanının iyi niyeti de yetmiyor. Ağır çalışma koşulları var. Bu koşulların düzeltilmesi için mücadele etmemiz elzem hale geldi. İnsanlığın başına bela edilmiş koronavirüs salgınına karşı etkili tedbirlerin başında, ücretli izin hakkımızın tanınması ve salgın defedilinceye kadar evlerimizde kendi izolasyonumuzu sağlamamız gelir. Çok zorunlu olarak sınırlı sayıda tam korunaklı az sayıda işçi ile üretim yapılsın ya da güvenlik ve itfaiyede görevli elamanlar hariç tüm işçiler ücretli izinli olarak haziran ayına kadar üretime ara verilsin. Tüm sosyal haklarımız eksiksiz verilsin. Her işçiye ayrıca aldığı üret dışında 1500 lira da ayca ek zam verilsin. Doğal gaz, elektrik, su, telefon faturalarımızı devlet ödesin istiyoruz.

Çelik-İş Sendikasının önceliği de işçinin sağlığı ve talepleri olmalıdır.

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