Odatv’de çalışan gazetecilerin davası avukatları olmadan görüldü

Odatv’de yayınlanan haber nedeniyle tutuklanan gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın tahliye talebi üzerine tutukluluk incelemesi yapıldı. İncelemeyi yapan mahkeme, gazetecilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ancak 5 Nisan’daki duruşmayı 2 Nisan’a alarak gazetecilerin savunmalarını alan mahkeme, duruşma tarihini avukatlara bildirmedi. Kararı da avukatlara e-posta ile tebliğ etti. Avukatlar, karara itiraz edecek.

AVUKATLARA E-POSTA GÖNDERİLDİ

İnceleme kapsamında gazetecilerin savunmalarını SEGBİS ile avukatları olmadan alan heyet, “tutukluluk halinin devamına” karar verdi. Karar, avukatlara e-posta yoluyla tebliğ edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre Terkoğlu ve Pehlivan’ın avukatlarından Yiğit Kazım Akalın ve Celal Ülgen, mahkemenin kararını değerlendirdi.

AVUKAT AKALIN: KABUL EDİLEMEZ

Avukat Akalın, tutukluk halinin incelenmesi için önceki gün dilekçe verdiklerini anımsattı. Duruşmalı inceleme hususunda kendilerine bilgi verilmemesinin “kabul edilemez” olduğunu dile getiren Akalın, Pehlivan'ın savunmasının önemli bir kısmının tutanaklara geçirilmediğini söyledi.

Terkoğlu ve Pehlivan’ın avukatlarından Celal Ülgen ise, mahkemenin “kolaya kaçtığını” belirterek, "Bu tavır, avukattan kaçırmaktır. Avukatlara, ‘Sizin yazdıklarınızın ya da taleplerinizin bir önemi yok. Biz nasıl olsa değer bile vermiyoruz’ demektir. Adalet Bakanı, salgın günlerini fırsata çeviren hakim ve yargıçlarla ilgilenmelidir. Türkiye Barolar Birliği ise bu duruma kayıtsız kalmamalıdır.” dedi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Avukatlardan Hüseyin Ersöz ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Barış’ların 3 avukatının da çağrılmadığı duruşmada verilen karara itiraz edeceğiz. Avukatların dışlandığı bu oldu-bitti anlayışını asla kabul etmiyoruz” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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