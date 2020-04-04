Denizli'de üretim yapan Menderes Tekstil fabrikası kısa süreli çalışma ödeneğinden yararlanarak üretimi sürdürecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle yıllık izinden kesilerek bir hafta üretime ara veren Menderes Tekstil kısa süreli çalışma ödeneğinden faydalanarak üretime başladı. Haftada iki gün çalışan işçilerin evde kaldığı sürelerin ücreti devlet tarafından karşılanacak. Çalıştıkları iki günün ücreti ise fabrika tarafından ödenecek. Yaklaşık 5 bin işçinin çalıştığı fabrikada üç ayrı gruba ayrılan işçilerin ikişer gün işe gitmesiyle üretim hafta boyunca sürüyor. (Denizli/EVRENSEL)

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