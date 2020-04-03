03 Nisan 2020 21:39
Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatılan 31 şehir
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışlarının kapatıldığını açıkladı. İşte kapatılan iller.
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan koronavirüse dair alınan ilave tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın araç giriş çıkışına kapatıldığını açıkladı.
30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının en fazla görüldüğü il olduğu için Zongudak’a ve 30 büyükşehire bu gece yarısı itibarıyle giriş çıkışlar yasaklanacak.
İşte giriş çıkış yasağı getirilen iller:
- Adana
- Ankara
- Antalya
- Aydın
- Balıkesir
- Bursa
- Denizli
- Diyarbakır
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Hatay
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Kayseri
- Kocaeli
- Konya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Ordu
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Tekirdağ
- Trabzon
- Van
- Zonguldak (Büyükşehir olmamasına rağmen akciğer rahatsızlıklarının en çok görüldüğü il olduğu için yasak kapsamına alındı.) (HABER MERKEZİ)
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