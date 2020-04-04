Konya'da üç höyüğün kömür ocağı yapılmasına istinaftan da onay yok

Özer AKDEMİR

İzmir

Konya Ilgın’da işletilmek istenen termik santrale kömür alabilmek için üç farklı höyüğün 1. derece korumalarının 3. dereceye düşürülmesine istinaf mahkemesi de izin vermedi. Ekoloji Kolektifi şirketin başka bir yöntemle bu kararı delmeye çalıştığı görüşünde.

TERMİK SANTRAL İÇİN DERECELERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ilgın ilçesinde yer alan Adatepe, Hareme ve Sarayada Tepe Höyükleri 900 bin yıl öncesine kadar tarihleniyor. Höyüklerde Geç Demir Çağı, Helenistik, Roma Çağı’na ait birçok seramik, çakmaktaşı aletleri bulundu. Birinci derece arkeolojik sit korumaları bulunan höyüklerin koruma derecesi yörede yapımı süren Ciner Grubuna ait Ilgın Termik Santraline kömür elde etmek için 3. dereceye düşürülmüştü. Höyüklerin derecesinin düşürülmesine karşı Ekoloji Kolektifi, Kültür Bakanlığına karşı dava açtı. Açılan davada Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun sit derecesini düşüren 22.10.2014 tarihli kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, bilimsel temeli bulunmadığı, bilimsel araştırma ekiplerinin, Akşehir ya da Konya Bölge Koruma Kurulunun görüşlerinin alınmadan karar verildiği iddia edildi.

Belge: Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu

BİLİRKİŞİ: ‘KESİNLİKLE KORUNMALI’

Termik santral şirketi de davaya Kültür Bakanlığının yanında müdahil olarak katıldı. Alanda nisan 2018 tarihinde yapılan bilirkişi keşfinin raporunda, “Bölgede günümüzden 900 bin yıla tarihlenen Dursunlu gibi Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisinin de bulunduğu göz önüne alındığında, bu höyüğün tek başına değerlendirilmemesi ve havzadaki diğer eski yerleşim yerleri de dikkate alınarak, bölgedeki kronolojik bütünlüğün bozulmaması için kesinlikle korunması gerektiği...” denildi.

YEREL MAHKEMEDEN SONRA İSTİNAF DA ‘HÖYÜK KORUNMALI’ DEDİ

Davanın görüldüğü Konya 2. İdare Mahkemesi kararında “Hareme Höyüğü’nün 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve davalı müdahil olarak katılan Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ’nin bu kararın kaldırılması için yaptığı istinaf başvurusu, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde reddedildi.

Fotoğraf: ÇED raporu

TERMİKÇİ ŞİRKETTEN YENİ HAMLE

Ekoloji Kolektifi Derneğinden Davanın Avukatı Fevzi Özlüer ”Bu karara karşın şirketin bir ÇED başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Konya Ilgın’da bir yandan sit alanlarının korunması çabamız devam ederken, diğer yandan da pek çok maden izni için başvurular sürüyor. En son Ilgın AŞ. TKİ’den rödovans ile aldığı bir ruhsat sahasında ÇED yönetmeliği geçici 3. maddesi kapsamında muafiyetten yararlanarak yıllık 160 bin ton kapasiteli lavuar kurmak istiyor. Arama faaliyetlerinin ÇED sürecinden muaf tutulması, arama ve işletme faaliyetlerinin birlikte planlanmaması gelecekte bu koruma kararlarının da fiilen uygulanmamasına yol açabilir. Konya tarım, hayvancılık ve tarih ekseninden şirketlerin çevresel maliyetleri üstlenmedikleri çok kârlı yatırımlara yönelmesi halinde Türkiye’yi besleme kapasitesi ile birlikte tarihsel önemini de yitirebilir. Bu nedenle süreci izlemeye devam edeceğiz” dedi.

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