TTB Başkanı Sinan Adıyaman: İnsanları üst üste çalıştırırsanız salgını önleyemezsiniz

Burcu YILDIRIM

Ankara

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman ile 11 Mart itibariyle Türkiye’de ortaya çıkan Koronavirüs salgınında gelinen noktayı ve önlem önerilerini konuştuk. Başından beri önelmeler noktasında geç kalındığını ifade eden Adıyaman, salgının üçüncü aşamada olduğunu ve artık baskılanması gerektiğini ifade ederek, “İnsanlara ‘Evde kal’ diyorsunuz ama evde kalma koşullarını yerine getirmiyorsunuz. Milyonlarca insanı yan yana, üst üste çalıştırırsanız bu salgının önünü alamazsınız” dedi. Adıyaman, kamu ve özel sektörde ücretli izin uygulanması ve işten atmaların yasakalnaması gerektiğini söyledi.

Salgın hastalıklarda önceden bir strateji belirlemesi gerektiğini söyleyen TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, “Salgın tehlikesi haberi alındığı zaman hükümetlerin, bilim insanlarını çağırıp bilgilendirilmesi ve durumun vehametinden onların haberdar edilmesi gerekiyordu. Bu durumlarda uygulanan üç tür strateji vardır; sürü bağışıklığı, ki biz buna toplum bağışıklığı diyoruz. Oluruna bırakıp zamanla bağışıklık kazanma yöntemi. İngiltere denemeye kalktı ama vazgeçti. Çünkü bu etik bir şey değil ve risk taşıyan insanları ölüme terk etmiş oluyorsunuz. İkincisi önceden tedbirlerin alınarak salgının etkisinin azaltılması, üçüncüsü ise baskılama yöntem” diye konuştu ve Türkiye’nin artık üçüncü aşamada olduğunu söyledi.

‘81 İLDE TEST YAPILIYOR MU, EMİN DEĞİLİZ’

Salgının görülmeye başlanmasıyla beraber her gün yapılan testlerin 20-25 bin civarında olması gerektiğini söyleyen ve bu sayıya Türkiye’nin dün yaklaştığını ifade eden Adıyaman, “Güney Kore, Singapur, Tayvan, Alman’ya bunları oldukça iyi yapıyor. Bu nedenler hasta sayıları fazla ama ölüm oranları az” dedi.

Sağlık Bakanının Manisa’da 65 gibi az bir vakanın olduğunu söylemesiyle beraber Manisa Tabip Odasının açıklamasını hatırlatan Adıyaman, “Manisa’da test yapılmadığı için vaka çok az görünüyor. Biz sağlık bakanının ağzından 81 ilde test yapılacağını duyduk ama yeterince yapılıyor mu emin değiliz. Test yapılma miktari daha yeni istenilen noktaya geldi bu yüzden hastalara yeterince erişilemedi” diye belirtti.

‘BİRÇOK HASTA AÇIKLANAN LİSTELERDE YER ALMIYOR’

Türkiye’nin dört bir yanından kendilerine ulaşan haberlere göre birçok hastanın tedavi edilip gönderildiği ve bunların açıklanan listede yer almadığına dikkat çeken Adıyaman, “Biz 3 haftadır vakalarda illerin, yaşın, cinsiyetin, şikayetin ve sağlık çalışanlarının durumunun açıklanmasını istedik ancak ne yazık ki dün açıklandı. Bütün bunlar belli olacak ki, mücadele edebilelim” diyerek hastanelere gelene kadar önlemleri toplumsal boyutta ele alınması gerektiğinin altınız çizdi.

‘PANDEMİ KURULLARINDA YERELLER VE TABİP ODALARI OLMALI’

Türkiye’de koronavirüs salgını hakkında alınan en önemli kararlardan birinin geçen hafta oluşturulan pandemi kurulları olduğunu söyleyen Adıyaman, “Ama geç alınmış bir karardı. Salgın çıktığında bu kurulların kurulup organizasyonun yapılması gerekiyordu. Valiliklerde yürütülen bu kurullarda ayrıca yerel yönetimlerin ve bulunduğu illerin tabip odaları mutlaka olması gerekiyor. Bu süreci organize edecek olan halk sağlıkçıları. Dolayısıyla elimizde bilgi olmadan organize olamayız. Onun için bilgileri istiyoruz ve ona tedbirleri alacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin birçok iline yayılan salgınla mücadelenin artık merkezden yönetilemeyeceğine ve yerel yönetim ile tabip odalarını da içine katan pandemi kurullarının gerekirse semt semt çalışması gerektiğine vurgu yapan Adıyaman, “Vakaların aza görüldüğü illerde yayılma yok diyerek rahatlanmamalı bu, kendimizi kandırmaktan başka bir işe yaramaz. Vakalar yeterince test yapılmadığı için ortaya çıkmıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli başta olmak üzere bazı illerde oranlar yüksek. Özellikle İstanbul bizim de beklemediğimiz ölçüde yüksek çıktı, bu durumu da özellikle göz önüne almak lazım” dedi.

Adıyaman, “Hastalığın artma hızı ve sebeplerinin, temas ettiklerinin bulunması gerekiyor. Toplumsal hareketlilik çok kısıtlanmalı ve katı izolasyon uygulanmalı gerekirse semtler arası geçişler yasaklanmalı. Ulaşım, temizlik, yemek sektörleri dışında insanların evde kalması teşvik edilmeli” diye alınması gereken önlemleri sıraladı.

‘İZMİR’DE İŞ YERİ HEKİMİMİZ HAYATINI KAYBETTİ’

İstanbul özelinde büyük şehirlerde milyonlarca insanın işe gitmekte zorunlu tutulduğunu dile getiren Adıyaman, “Siz insanlara ‘Evde kal’ diyorsunuz ama evde kalma koşularını yerine getirmiyorsunuz. İnsanlar sosyal izolasyonun olmadığı koşullarda işe gidiyor, çalışıyor. Bugün, İzmir’de bir iş yeri hekimimiz koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu, fabrikalarda salgın yayıldı demek. Siz, insanları yan yana, üst üste çalıştırırsanız bu salgının önünü alamazsınız. Sosyal devletseniz insanları, kamuda da özelde de ücretli izne çıkaracaksınız ve işten atmaları kesinlikle yasaklayacaksınız”diye seslendi.

‘VAKALARLA TEMAS HALİNDE OLAN ÇALIŞANLARA 5 GÜNDE BİR TEST YAPILMALI’

Bakanlığın koruyucu ekipmanların fazlasıyla olduğu açıklamaları üzerine kendilerine eksiklikler hakkında üç haftadır gelen şikayetleri ilettiklerini belirten Adıyaman, “Bu ekipmanları firmaların yurtdışına yollamak için stokladıklarını öğrendik ve bizzat bakana ‘O zaman kamulaştırın’ önerisini yaptık. Müdehale edildi, eksiklikler var ama şimdi de azar azar veriliyor”dedi. Sağlık çalışanlarının gittikçe enfekte olduğunu ve bu ekipmanlarda tasarrufa gidilmemesi gerektiğini ifade eden Adıyaman, “Sağlık çalışanlarının sağlığını korumakla toplumun sağlığını korumuş oluruz. Hekimler ve sağlık çalışanları en ön saflarda mücadele veriyor ve bu noktada pozitif vakalarla direk temasta bulunan çalışanlar 4-5 günde bir mutlaka test yapılmalı” diye ekledi.