Sosyal medyada ücretli izin, ücretsiz sağlık talebiyle kampanya: #HalkSağlığıİçin
Emek Partisi sosyal medyada ücretli izin, işten atmaların yasaklanması, üretimin zorunlu işletmeler dışında durdurulması, ücretsiz sağlık gibi taleplerle #HalkSağlığıİçin etiketiyle kampanya başlattı.
Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de yayılmaya ve can kayaıplarına neden olmaya devam ederken Emek Partisi (EMEP) tarafından sosyal medyada "#HalkSağlığıİçin" etiketiyle kampanya başlatıldı. Halkın en acil taleplerinin dile getirdiği kampanyada iktidara "Kulak tıkama" uyarısı yapıldı.
Paylaşılan mesajlarda sağlık emekçilerinin ve örgütlerinin taleplerine kulak verilmesi, ücretli izin, işten atmaların yasaklanması, üretimin zorunlu işletmeler dışında durdurulması, ücretsiz sağlık, kaynakların halka aktarılması, bağış değil servet vergisi toplanması, Kanal İstanbul'a harcanması planlanan paranın koronavirüsle mücadelede kullanılması ve temel ihtiyaçların üretildiği fabrikalarda tedbirlerin azami düzeye yükseltilmesi talepler yer aldı.
EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'ın paylaşımıyla başlayan ve kısa sürede çok sayıda destek mesajsıyla yayılan kampanya kapsamında yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
April 3, 2020
April 3, 2020
April 3, 2020
April 3, 2020
April 3, 2020
April 3, 2020
April 3, 2020
April 3, 2020
April 3, 2020
April 3, 2020
April 3, 2020
(HABER MERKEZİ)
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