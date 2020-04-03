Sosyal medyada ücretli izin, ücretsiz sağlık talebiyle kampanya: #HalkSağlığıİçin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de yayılmaya ve can kayaıplarına neden olmaya devam ederken Emek Partisi (EMEP) tarafından sosyal medyada "#HalkSağlığıİçin" etiketiyle kampanya başlatıldı. Halkın en acil taleplerinin dile getirdiği kampanyada iktidara "Kulak tıkama" uyarısı yapıldı.

Paylaşılan mesajlarda sağlık emekçilerinin ve örgütlerinin taleplerine kulak verilmesi, ücretli izin, işten atmaların yasaklanması, üretimin zorunlu işletmeler dışında durdurulması, ücretsiz sağlık, kaynakların halka aktarılması, bağış değil servet vergisi toplanması, Kanal İstanbul'a harcanması planlanan paranın koronavirüsle mücadelede kullanılması ve temel ihtiyaçların üretildiği fabrikalarda tedbirlerin azami düzeye yükseltilmesi talepler yer aldı.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'ın paylaşımıyla başlayan ve kısa sürede çok sayıda destek mesajsıyla yayılan kampanya kapsamında yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

(HABER MERKEZİ)

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü: #EvdeKal diyenler işçileri hâlâ çalıştırıyor

Koronavirüs | EMEP: Kâr hesabıyla değil halk sağlığı için tedbir alınmalı

EMEP: Zorunlu olmayan üretim dursun, çalışanlara ücretli izin verilsin

EMEP: Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti

EMEP Dersim İl Örgütü: Halka "Evde kal" deniyorsa bunun koşulları sağlanmalı

Ücretsiz sağlık isteyen Emek Partisi üyelerine para cezası