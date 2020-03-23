Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü: #EvdeKal diyenler işçileri hâlâ çalıştırıyor

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü yaptığı açıklamada, “Evde kal” çağrılarına rağmen işçilerin evde kalamadıklarını belirtti, Kocaeli'de bulunan fabrikaların durumuna dair bilgiler verdi. Bu süreçte işten atılmaların yaşandığının belirtildiği açıklamada, mücadele çağrısı yapıldı.

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan imzalı açıklamanın detayları şöyle:

"Günlerdir başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer koronavirüsün yayılımını önlemek için 'evde kalın' çağrıları yapıyor. 'Gerekmedikçe sokağa çıkmayın, temastan kaçının' denilen bir ortamda, evde kalamayanlar da var. Bir emek kenti olan ilimizde; binlerce işçi evde kalamıyor, patronların kâr hırsı, virüsle mücadele kapsamında ekonomik paket açıklayan Erdoğan'ın görmezden gelmesi nedeniyle, işçiler sağlıkları hiçe sayılarak çalıştırılmaya devam ediliyor. Üretime ara verilen fabrikaların bir bölümünde, başta yıllık izin hakkı olmak üzere hakları gasbediliyor işçilerin, salgına karşı ücretli izne çıkarılması gereken işçilere ücretsiz izinler dayatılıyor. Sendikasız işyerlerinde, taşeronlarda çalışan işçilerin durumları ise içler acısı. Patronlar, ekonomik krizin yarattığı daralmanın bedelini, üstelik bu virüsü de bahane ederek işçilere ödetiyor. Patronlar vicdansızlık da öyle sınır tanımıyor ki bu süreçte işten atılan işçiler bile var.”

Arzu Erkan, “Tüm Türkiye virüsle mücadele ve alınması gereken tedbirlere odaklanmışken, her gün bir önceki günün iki katı oranında artan vaka sayısı kaygıları artırırken, 9 yurttaşımız yaşamını yitirmişken bu kentin işçilerinin hâlâ fabrikalarda çalışmaya devam ediyor olması kabul edilemez” dedi. Erkan yaptığı açıklamada bazı işyerlerinden örnekler verdi.

FABRİKALARIN DURUMU

Ford Otosan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında üretimi kademeli bir şekilde 19 Mart ve 21 Mart tarihlerinde durdurdu. Duruşun 3 hafta süreceği söyleniyor. Fabrika kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptığını açıklarken, işçilerin bir hak kaybı olup olmayacağı hala belirsiz.

Çelik Halat fabrikasında 1 Nisan itibariyle üretime ara verilecek, duruşun 1 ay bile sürebileceği söylenmiş durumda işçilere. Fabrika kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, işçilere ücret ödenip ödenmeyeceği ise hala belirsiz.

Snop Metal işyerinde 23-29 Mart tarihleri arasında üretime ara verilecek. Bu sürede yıllık izni olan işçiler yıllık izne gönderilirken, olmayan işçilerse çalışmaya devam edecekler. Ayrıca fabrika yönetimi 16 işçinin işine son vermiş durumda.

Ocak ayı itibariyle ekonomik kriz gerekçesi ile kısa çalışma ödeneğine başvuran Hyundai fabrikası da önceden planlanan bir duruş nedeniyle 31 Mart ve 13 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek. Hyundai'nin üretime ara vermesi ile Assan Hanil işyerinde de bu tarihlerde üretim olmayacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan işyerinde işçilere çalışılmayan günler için brüt ücretinin yüzde 60'ı ödenecek, bu süreçte işçiler sadece sağlık sigortasından yararlanacak.

Kordsa fabrikasında ise engelliler, kronik rahatsızlığı olanlar, ailesinden Umre'den dönenler ya da yurt dışından dönen kişiler olan işçiler idari izinli sayılırken fabrikada üretime devam ediliyor.

Kalibre Boru fabrikası ise işçilerin 120'si 23-29 Mart arasında izne çıkarıp, kısa çalışma ödeneğine başvururken, diğer işçiler çalıştırılmaya devam edecek.

Sumuriko Hose (Dytech) bir vardiyada çalışan işçi sayısını en asgariye indirebilmek için 3 vardiya çalışmaya başlarken, kronik hastalığı olan işçiler idari izne çıkarılmış durumda. Fabrikada üretim devam ediyor.* Yıldız Entegre Fabrikası'nda da kronik rahatsızlığı olan işçiler izne çıkarılırken, kalan işçilerle üretim hala devam ediyor.

Federal Mogul fabrikasında da sadece kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılırken, üretim devam ediyor.

Evyap port limanında beyaz yaka evden çalışırken, işçiler çalışmaya devam ediyor. Yılport limanın da sadece hafta sonları çalışma olmazkan, Dubai port limanında üretim devam ediyor.

Bir kamu kuruluşu olan Gölcük Askeri Tersanesi'nde 60 yaş üstü çalışanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve engelliler idari izinli sayılırken, diğer işçilerle üretim devam ediyor.

"BİR ARAYA GELMEDİKÇE TALEPLER KARŞILANMAYACAK"

Kamu kuruluşu ya da özel sektör fark etmeksizin, işçilerin ve ailelerinin canının hiçe sayıldığını söyleyen Erkan, “Yaşamak için çalışmak zorunda olan işçilerin ve ailelerinin sağlıkları büyük bir risk altındadır. Hükümet yetkililerinin öyle televizyon ekranlarına geçip, beylik laflarla 'evde kalın' demeleri de hiçbir şeyi çözmüyor. Evde kalın diyenler bunun gereğini yapmalıdır” dedi.

“Emek Partisi olarak tüm işçi kardeşlerimize sesleniyoruz, gücümüz birliğimiz, gelin birlikte mücadele edelim ve birlikte değiştirelim. Sağlık hakkımıza da, yaşamımıza da birlikte sahip çıkalım” diyen Arzu Erkan acil taleplerini şöyle sıraladı:

Çalışması zorunlu olan işyerleri ve işkolları dışındaki tüm işyerlerinde üretime ara verilmeli ve işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır.

İşten atmalar bir an evvel yasaklanmalı, işçilerin yıllık izin hakkı dahil olmak üzere kazanılmış haklarına göz diken patronlar cezalandırılmalıdır. İşçilerin sağlığı patronların insafına terk edilemez.

(Kocaeli/EVRENSEL)

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