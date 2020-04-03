03 Nisan 2020 10:15

Koronavirüs nedeniyle temizliğe gidemeyen kadınlar: Güvencesi olmayanlar korunmalı

İzmir'de ev emekçisi Fatma Doğan ve Suna Yiğit, salgın nedeniyle çalışamadıklarını belirterek "Hükümet gelir güvencesi olmayan insanları korumalı" dedi.

Fatma Doğan (solda) ve Suna Yiğit

Fatma Doğan (solda) ve Suna Yiğit | Fotoğraf: MA | Kolaj: Evrensel

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ev emekçisi kadınlar, yaşamlarını sürdürmekte zorlandıklarını belirterek, “Hükümet gelir güvencesi olmayan insanları korumalı” dedi.

Gündelik yevmiyelerle yaşamını sürdürenler ve hiçbir gelir güvencesi olmayanlar, koronavirüs salgını günlerinde ekonomik zorlukla baş başa kaldı. Bu sorunu en çok da evlere temizlik ve bakıma giden ev emekçisi kadınlar yaşıyor. Fatma Doğan (50) ve Suna Yiğit (41), salgın nedeniyle işe gidemeyen ev emekçisi kadınlardan ikisi. Çok erken yaşlarından beri ev emekçiliği yapan Doğan ve Yiğit, koronavirüs günlerinde yaşadıkları zorlukları Mezopotamya Ajansından (MA) Sevda Aydın'a anlattı.

RİSK GRUBUNDAKİLER İŞE ÇAĞIRMIYOR

Evli ve bir çocuk annesi olan Doğan, yıllardır ev işçiliği yaptığını söyledi. Hiçbir sağlık güvencesinin olmadığını belirten Doğan, “Çocuğumu başkalarının evlerini temizleyerek büyüttüm. İşimiz zor ama ben de alıştım çalıştıkça. İşimi iyi yaptığım için gittiğim evdeki insanlar severler beni. Ancak çalıştığım insanların arasında risk grubunda olan 65 yaş üstü kişiler var” dedi.

"MECBURUM ÇALIŞMAYA"

Çalıştığı bazı evlerde risk grubunda olmayan kişilerin yaşadığını ve “Evde kal” çağrılarına rağmen işe çağırdıklarını söyleyen Doğan, bir yandan geçimini sağlamak zorunda olduğu için işe gittiğini ama diğer yandan da salgına yakalanmaktan kaygılandığını belirtti. “Ne yapacağımızı şaşırdık. Mecbur gidiyorum evlere, her zaman olduğu gibi temizlik yapıyorum” diyen Doğan, çalışırken salgından etkilenmemek için kendi parasıyla aldığı maske ve eldiveni kullanarak, tedbirler aldığını vurguladı.

İKİ ARADA BİR DEREDE

İki çocuk annesi Suna Yiğit ise uzun süreden beri düzenli olarak gittiği iş yerinden yakın bir zamanda ayrıldığını, bu yüzden gündelik işlere gitmek zorunda kaldığını söyledi. Yiğit, salgın nedeniyle artık evlere çağrılmadıklarını belirtti. Yiğit, “Çalıştığım kişiler arayıp, gelme dediler. Salgını taşımamdan korkuyorlar. Günlerdir ailece evdeyiz. Eşim de ben de çalıştığımız sürece evimizi geçindirebiliyoruz. Evimiz kira, bizim başka da gelirimiz yok. İkimiz de iki arada bir derede kalmış durumdayız. Bir yandan işe gidip, salgını çocuklara taşımak istemiyoruz. Ama diğer yandan da çocuklarımızı geçindirmek zorundayız” diye belirtti.

"GELİR GÜVENCESİ OLMAYANLAR KORUNMALI"

"Evde kal" çağrılarını doğru ama yetersiz bulduğunu belirten Yiğit, “Hükümet gelir güvencesi olmayan insanları ve ailelerini koruması gerekir” dedi. (İzmir/MA)

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