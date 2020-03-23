Çekya, Karadağ ve Gambiya'da Kovid-19'dan ilk ölümler gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütünün pandemi (küresel salgın) ilan ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yayılmaya ve can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Çekya, Karadağ ve Gambiya'da da Kovid-19 nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti.

ÇEKYA

Çek Radyo’nun haberine göre, başkent Prag’daki Bulovka Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada, ülkede virüs bulaşması sonucu yaşamını yitiren ilk hastanın ilerleyen yaşının yanı sıra çeşitli rahatsızlıklarının da bulunduğu duyuruldu.

Öte yandan, Çekya Ulusal Kriz Birimi Başkanı Roman Prymula, yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında ülke sınırlarının iki yıl süresince kapalı tutulabileceğini, bu zaman zarfında vatandaşların tatillerini ülkelerinde geçirmelerinin daha iyi olacağını söyledi.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan edilen ülkede, yabancı ülke vatandaşlarının Çekya’ya girmesine müsaade edilmezken maskesiz sokağa çıkılmasına da izin verilmiyor.

Çekya Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı bin 120'ye yükseldi, hastalardan 19’u yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

KARADAĞ

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm yaşandı.

Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, ülkenin kıyı kesimlerinde bulunan Herceg Novi'de Kovid-19 tanısı konulan 65 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Erakovic, kliniğe getirilen kişinin bir ay Sırbistan'da ikamet ettiğine dikkati çekti.

Kovid-19'un Avrupa'da en son yayıldığı ülke olan Karadağ'da vaka sayısının 21 olduğu kaydedildi.

GAMBİYA

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh yaptığı açıklamada, Gambiya'ya gelen, diyabeti olan 70 yaşındaki bir Bangladeş vatandaşının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Ülkede şu ana kadar 2 Kovid-19 vakasının görüldüğünü aktaran Samateh, yurt dışından gelen 124 kişinin de karantinaya alındığını kaydetti.

Samateh, karantinadan kaçan 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi. (DIŞ HABERLER)

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