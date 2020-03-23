Koronavirüs pandemisi: Hindistan ve Yeni Zelanda'da sokağa çıkma yasağı kararları

Dünya Sağlık Örgütünün pandemi (küresel salgın) ilan ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya ve can kayıplarına neden olmaya devam ederken ülkelerden peş peşe sokağa çıkma yasağı ilanları geliyor. Hindistan'da salgın nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yeni Zelanda'da da 2 gün sonra sokağa çıkmak yasaklanacak.

HİNDİSTAN'DAKİ YASAK 31 MART'A KADAR SÜRECEK

Hindistan'da Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Başbakan Nerandra Modi, 07.00-21.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağının 31 Mart'a kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu.

Hükümetin adımı 21 Mart Cumartesi günü ülkede 80 yeni vaka görülmesinin ardından geldi.

Sokağa çıkma yasağı boyunca 12 büyük eyaletteki 45 bölgede temel kamu ve belediye hizmetleri asgari düzeyde sürdürülecek.

Hindistan'da şu ana dek 425 vaka görülürken, 8 kişi hayatını kaybetti.

YENİ ZELANDA'DA 4 HAFTA UYGULANACAK YASAĞIN SÜRESİ UZATILABİLİR

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 48 saat sonra ülke genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkmanın yasaklanacağını açıkladı.

Başbakanlığın resmi internet sitesinden açıklama yapan Ardern, tüm Yeni Zelandalılara kendi kendilerini karantinaya almaya hazır olmaları çağrısında bulundu.

Kovid-19’un yayılmasına karşı uygulanan üçüncü seviyedeki alarmın dördüncü kategoriye yükseltileceğini ve tüm ülkede 48 saat sonra zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklayan Başbakan Ardern, ‘‘Bu, kelimenin tam anlamıyla hayatları kurtaracak, binlerce hayatı kurtaracak" ifadesini kullandı.

İlk etapta 4 hafta süreyle uygulanacak yasakların virüsün kontrol altına alınamaması durumunda uzatılacağını ifade eden Başbakan Ardern, süpermarketler, doktorlar, eczaneler ve servis istasyonları gibi zorunlu hizmet veren iş yerlerinin dışında kalan mekanlar ve okulların yarından itibaren kapatılacağını söyledi.

Yasaklar kapsamında vatandaşlara tek başlarına, aile bireyleriyle veya birlikte karantinada oldukları kişilerle alışveriş, egzersiz ve temiz hava almak için dışarı çıkmalarına izin verileceği belirtildi. Toplu taşıma araçları yalnızca temel hizmetlerde çalışanların kullanımına açık olacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı Yeni Zelanda’da son verilere göre 102 vaka bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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