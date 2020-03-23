23 Mart 2020 12:53
İngiltere’de 18 yaşındaki en genç koronavirüs hastası öldü
İngiltere'de, koronavirüs nedeniyle 18 yaşındaki hasta hayatını kaybetti. Hastanın başka rahatsızlıkları da olduğu belirtildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en geç hasta oldu.
Fotoğraf: AA
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki en genç koronavirüs hastası yaşamını yitirdi.
İngiltere Sağlık Servisi yetkilileri yaptıkları açıklamada, 18 yaşındaki koronavirüs hastasının Coventry Üniversite Hastanesinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hastanın başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilirken, İngiltere’de virüs sebebiyle hayatını kaybeden en genç hasta olduğu vurgulandı. (HABER MERKEZİ)
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