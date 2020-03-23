Abdurrahim Albayrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Spor Kulübü, Abdurrahim Albayrak'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır" denildi.

testi pozitif çıkmıştır. pic.twitter.com/kZv3bTjcVf — G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020

Geçtiğimiz hafta Yeşilköy’deki özel bir hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Albayrak’ın ilk testi negatif çıkmıştı. Gözlem altına alınan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a yeniden test yapıldı. Pozitif sonuç son testte ortaya çıktı.

Albayrak çiftinin karantinaya alındığı ve tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Albayrak, 15 Mart’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izlemiş, teknik heyet ve diğer yöneticilerle bir araya gelmişti. (SPOR SERVİSİ)

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