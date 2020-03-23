Dolmabahçe'deki şüpheli ölüm Meclis gündeminde: Gişe görevlisi koronadan mı öldü?

Birkan BULUT

Ankara

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dolmabahçe Sarayı kapatılmadan bir gün önce yaşamını yitiren gişe görevlisi M.K.’yi gündeme getirerek, “Gişe memurumuz M.K.’nin ölüm nedeni de zatürre diye açıklanmış. Ona da Aytaç Yalman’daki gibi korona negatif denmiş. M.K.’nin de koronadan ölmüş olması olası mı” diye sordu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler giderek artarken, her ay on binlerce turist tarafından ziyaret edilen Dolmabahçe Sarayı, dünyada salgının başlamasından sonra 3 ay, Türkiye’de salgının varlığının resmen açıklanmasından sonra da 1 hafta açık kaldı. Bu süreçte Dolmabahçe Sarayı’nda gişe görevlisi olarak çalışan M.K., rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gördüğü sırada M.K.’nin kızı sosyal medya üzerinden “Dolmabahçe Sarayı neden açık? Babama yazık değil mi? Vebalini kim öder” demişti. Bu paylaşımdan kısa süre sonra 56 yaşındaki babası M.K., hayatını kaybetti. M.K.’nin cenazesinin kaldırılmasından bir gün sonra, 18 Mart tarihinde Milli Saraylar’a bağlı tüm saray ve kasırların kapatıldığı açıklandı.

KIZI TESTİN NEGATİF OLDUĞUNU AÇIKLADI

Gişe memuru M.K.’nin ölüm nedeninin zatürre olarak açıklanmasına karşın koronavirüs şüphesi gündeme geldi. Eski Kara Kuvveleri Komutanı Aytaç Yalman’ın ölüm nedeni de önce KOAH olarak açıklanmış, ancak sonradan koronavirüs olduğu saptanmıştı. Ölüm haberinin ardından müzedeki çalışanların da tedirgin olduğu belirtiliyor. M.K.’nin kızı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Babam Dolmabahçe sarayında gişe memuru olarak çalışırken 56 yaşında akciğer enfeksiyonunun zatürreye çevirmesinden sonra kalbinin durması sebebi ile 17.03 salı sabahı 40 dakika müdahale sonrası melek oldu, korona testi negatif lütfen yalan haber yapılmasın ve bize sorulmasın” dedi.

MÜZEDEKİ TURİST FOTOĞRAFI KALDIRILDI

Milli Saraylar Başkanlığı ise Türkiye’de de salgının başladığı bilinen 11 Mart tarihinde resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Dolmabahçe Sarayı’nı yüzlerinde maskelerle ziyaret eden Tayvanlı turist kafilesinin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, “Dünyayı tehdit eden corona virüsü, turizm gelirlerini düşürse de tarihî mekânları ziyaret edenlerin oranı azımsanmayacak sayıda. Dolmabahçe Sarayı’nı maskeleriyle gezen Tayvanlı grup onlardan biri. Kristal merdiveni hayranlıkla inceleyen grup neşeli tavırlarıyla ilgili odağı oldu” denildi. Ancak bu paylaşım, birkaç gün sonra gişe görevlisi M.K.nin hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetmesinin ardından kaldırıldı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuyu soru önergesi vererek Meclis gündemine getirdi. Dünyada salgın olduğu binmesine rağmen turistlerin tatil yerlerini, ören yerlerini, Topkapı, Dolmabahçe gibi sarayları ziyaret etmeye haftalarca devam ettiğini belirten Çakırözer, “Merhum gişe memurumuz ve onun gibi onlarca, yüzlerce emekçimiz gişede ve diğer birimlerde hiçbir korunma önlemi alınmadan çalışırken, dünyanın dört bir yanından havalimanında hiçbir kontrolden geçmeden gelen turistlerin Dolmabahçe ziyaretinin fotoğrafını koyarak salgını bir fırsat gibi gösteren mesajı atmak nasıl bir ruh hâlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çakırözer, salgının dünyada yayılmaya başladığı son 3 ayda sarayı ziyaret eden turist sayısını sordu. Çakırözer, “Milli Saraylarda koronaya karşı hangi önlemler alınmıştır? Bu sarayları ziyaret eden turistlerin çoğunluğu yurtdışından geldiği bilinmesine rağmen neden daha erken kapatılmadı? Müzelerde çalışanlara test yapıldı mı” diye sordu.

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