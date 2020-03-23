Adana Tabip Odası: “Riskli hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarına test yapılmalı”

Koronavirüsün hızlı yayılmasında en büyük etkenlerden birisinin hastaneler ve enfekte sağlık çalışanı olduğu belirten Adana Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Sağlık çalışanlarının tüm koruyucu ekipmanlarının eksiksiz ve hazır olması hayati bir durumdur. Riskli hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarından başlayarak tüm sağlık çalışanlarına periyodik aralıklarla test yapılmalıdır.” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Bu süreç içerisinde tüm hekim ve tüm sağlık çalışanları kendi sağlıklarını hiçe sayarak çalışmaktadır. Süreç işlerken salgının seyrini ve dolayısıyla sonuçlarını tamamen değiştirmesi olası bazı kritik noktalarda hatalar ve eksikliklerin olduğu, sağlık çalışanlarının geri bildirimleriyle öğrenilmiştir. Salgın sürecinin daha başarılı götürülmesi için bu süreçte görülen bazı eksikliklerin ve sağlık çalışanları tarafından iletilen şikayetlerin sağlık yöneticileri tarafından acilen düzeltilmesi son derece önem arz etmektedir” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Hilal talepleri şöyle sıraladı:

Sağlık çalışanlarının tüm koruyucu ekipmanlarının eksiksiz ve hazır olması hayati bir durumdur. Bu görev ve sorumluluk Sağlık Bakanlığından başlayarak Sağlık Müdürleri ve hastane yöneticilerinin sorumluluğundadır. Riskli hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarından başlayarak tüm sağlık çalışanlarına periyodik aralıklarla test yapılmalıdır. Salgının hızlı yayılmasında en büyük etkenlerden birisinin hastaneler ve enfekte sağlık çalışanı olduğu unutulmamalıdır. Hastane yönetimleri, hekimlerden görev sorumlulukları içerisinde yer almayan, ve ileride hekimlere hukuki sorumluluk doğuran işlemleri istememeli, eğer gerekli görüyor ise bunu yazılı olarak istemelidirler. Personelin yetersiz kaldığı durumlarda diğer kurumlardan yardımcı personel temin edilmesi düşünülmelidir. Sürecin yeteri kadar şeffaf yönetilmemesi tüm sağlık çalışanlarının ortak sıkıntısıdır. Hekimin bizzat tedavi ettiği hastasının test sonucunu bilme hakkı vardır. Bu hekimin, hem hastasını, hem kendini, hem de hastanın yakınlarını koruması açısından son derece önemlidir. Bu pandeminin bir an önce atlatılması enfeksiyon zincirinin kırılmasına bağlıdır. Bu da ancak vatandaşların kendilerini evde izole etmeleri ile mümkündür. Hastaneler hastalığın yayılması için en önemli bulaş ortamıdır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlükleri tarafından çok acil olmadıkça vatandaşların hastaneye gelmemeleri sürekli tekrarlanmalıdır. Bazı özel branşlar dışında, kamu ve özel tüm hastanelerde poliklinik hizmeti durdurulmalıdır. Geç olmakla birlikte siyasi irade tarafından sokağa çıkma yasağı tekrar düşünülmelidir. Üzülerek gördüğümüz üzere, bilgi ve donanımları ile bu sürecin akışını daha olumluya çevirecek olan TTB ve Tabip odaları ısrarla bu sürece dahil edilmemektedir. Bu durum meslektaşlarımızın ve halkımızın doğru ve bağımsız bilgiye ulaşmasını engellemektedir.

Hilal, Türk Tabipleri Birliği ve Adana Tabip Odası olarak her zaman birlikte çalışmaya ve işbirliğine açık olduklarını belirtti. (HABER MERKEZİ)

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