Hapishaneler salgına davetiye çıkarıyor: Gazetecilere özgürlük!

Koronavürüs tehlikesi tüm dünyayı etkisi altına alırken virüsün cezaevlerine yayılmasına dönük tehlike endişeleri arttırıyor. Cezaevleri için acil önlem çağrısı yapılırken gazeteciler de meslektaşlarını unutmadı. Gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Gazeteci tutuklanmalarına tepki gösteren, halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin oluşturduğu “Haberin Var Mı?” inisiyatifi cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti. Sosyal medyada çağrı yapan gazeteciler korona günlerine işaret ederek “#TutukluGazetecilereÖzgürlük” istedi.

Gazetecilerin sosyal medyada attıkları paylaşımların bazıları şöyle:

İrfan Aktan: Bu işin şakası, ertelemesi, görmezden gelinir yanı yok! #coronavirus en çok hapistekileri tehdit ediyor. Düşüncelerinden ötürü dört duvara mahkum ettiklerinizin yakasını bırakın! #TutukluGazetecilereÖzgürlük

Bu işin şakası, ertelemesi, görmezden gelinir yanı yok! #coronavirus en çok hapistekileri tehdit ediyor. Düşüncelerinden ötürü dört duvara mahkum ettiklerinizin yakasını bırakın!#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Hemen! pic.twitter.com/NXXLwSKddL — İrfan Aktan (@irfanaktans) March 22, 2020

Elif Ilgaz: CMK’ya göre de tutuklama bir tedbirdir ve tutuksuz yargılama esastır. Dünyada koronavirüs tehdidi nedeniyle sınırlar kapatılmışken, gazetecilerin kaçabileceğine dair gerekçelerin dayanağı yoktur! #TutukluGazetecilereÖzgürlük

CMK’ya göre de tutuklama bir tedbirdir ve tutuksuz yargılama esastır. Dünyada koronavirüs tehdidi nedeniyle sınırlar kapatılmışken, gazetecilerin kaçabileceğine dair gerekçelerin dayanağı yoktur!#TutukluGazetecilereÖzgürlük pic.twitter.com/6q24dN93Gt — elif ılgaz (@elifilgaz) March 22, 2020

Faruk Eren: Gazeteciler ve tüm siyasi tutuklular serbest bırakılsın. Virüs hapishanelere bulaşırsa ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. #tutuklugazetecilereözgürlük

Gazeteciler ve tüm siyasi tutuklular serbest bırakılsın. Virüs hapishanelere bulaşırsa ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. #tutuklugazetecilereözgürlük pic.twitter.com/2E8zEwHVt9 — Faruk Eren (@faruk_eren1) March 22, 2020

Filiz Yavuz: İngiltere’de hapishanelerde koronavirüsüne rastlantı. Peki ya Türkiye? Neyi bekliyoruz? #TutukluGazetecilereÖzgürlük

İngiltere’de bir mahkumda koronavirüs tespit edilmişken Türkiye hapishanelerinde de bu virüs görülürse ne olacak? #TutukluGazetecilereÖzgürlük pic.twitter.com/DhOZWRiSvM — Filiz Yavuz (@filizyavuz) March 20, 2020

Burcu Karakaş: #COVID19 Haberin var mı: Hapishane koşulları salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hemen, şimdi #TutukluGazetecilereÖzgürlük

(HABER MERKEZİ)