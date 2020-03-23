HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

HDP’li Batman, Silvan, Lice, Eğil ve Ergani belediyeleri dün sabah polis ablukasına alındı. Belediye eş başkanları gözaltına alınırken, yerlerine kayyum atandığı öğrenildi. Kayyum atamasına tepki yağarken, Evrensel’e konuşan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, salgın sürecinde belediyelere kayyum atanmasının nedeni iktidarın salgın sürecini yönetememesinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde bulunan Batman, Silvan, Lice, Eğil ve Ergani belediyeleri, sabah saatlerinde polislerce ablukaya alınırken, belediyelerin önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Evlerine baskın yapılan Batman Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz, Silvan Belediye Eş Başkanı Naşide Toprak, Eğil Belediye Eş Başkanı Mustafa Akkul ve Ergani Belediye Eş Başkanı Ahmet Kaya gözaltına alındı.

DHA’da yer alan haberde eş başkanların “terör soruşturmaları” gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. MA’da yer alan haberde ise görevden alındığı belirtilen belediye eş başkanlarının yerine kayyum atandığı bildirildi. Evrensel’e konuşan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’da belediyelere kayyum atandığını ancak kimin atandığını öğrenemediklerini söyledi.

4 AY SONRA GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı kararıyla 13 Kasım 2019’da yerine kayyum atanarak görevden uzaklaştırılan Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Belgin Diken’in evine, hakkında “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında baskın düzenlendi. Diken, gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BELEDİYELERE POLİS ABLUKASI

Diyarbakır’ın Ergani, Silvan ve Lice Belediyeleri dün sabah saatlerinde polisler tarafından abluka alındı. Giriş çıkışlara izin verilmedi. Binalarda arama yapıldı. Ergani’de İlçe kaymakamının kayyum olarak atandığı belediyede, dezenfekte çalışması yapıldı. Eğil’de polisler binanın giriş kapısına Türk bayrağı astı. Silvan’da aramanın ardından belediye çalışanları belediye binasına giriş yaptı.Lice’de ise belediye giden personeller binaya alınmayarak evlerine gönderildi.

BATMAN’DA MÜDAHALE VE GÖZALTI

Batman Belediyesi’nin çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken, belediye önündeki cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çok sayıda polis ile birlikte zırhlı araç belediyenin çevresine konumlandırıldı. Kayyum atamasına belediye önünde tepki gösteren HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile bir gruba polis müdahale etti. Polis müdahalesinde HDP İl Eş Başkanları Fatma Ablay ve Ömer Kulplu ile birlikte yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

Belediye önünden geçen bazı yurttaşlar “Belediye önünde polis olmaz halk olur” diyerek tepkilerini ortaya koydu.

İKTİDARIN FIRSATÇILIĞI

Gözaltına alınan Batman Belediye Eş Başkanı Mehmet Demir’in Twitter hesabında şu paylaşım yapıldı: “Batman halkı için daha yapacağımız çok şey vardı... Bugünde Batman Belediyemiz karakola çevrildi. Mücadele etmekten ve hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz. #KayyumDarbedir.”

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ise, “Kabul etmek gerekir ki fırsatçılıkta kimse iktidarın eline su dökemez. Yurttaşları eve kapanmaya çağırıp, onların seçtiklerine el koyan bir iktidar anlayışı. Amaç Kürt halkının demokratik iradesini yok emek. Hedef ise demokrasiyi tümüyle ortadan kaldırmak” diyerek tepki gösterdi.

KÜRT İRADESİYLE UĞRAŞILIYOR

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, “İktidar virüsle mücadele edeceğine Kürt belediyelerine kayyum atayarak, hem Kürtlerin sağlığını tehlikeye atıyor hem de iradesini tanımıyor. Ancak, elbette Kürtler kendi kazanımlarına sahip çıkacaktır” diye konuştu.

Ergani Belediyesi Eş Başkanı Meryem Yıldız ve meclis üyelerinin binaya girişlerine izin verilmedi. Seçilmiş bir eş başkan olarak kendi belediyelerine giremediklerini ifade eden Yıldız, korona günlerinde AKP’nin her türlü krizi fırsata çevirdiğini söyledi. Atanan kayyumun meşruiyetinin olmadığını dile getiren Yıldız, “Koronavirüsle mücadele etmesi gereken AKP, Kürt halkının iradesiyle mücadele ediyor. Türkiye halkları bunun hesabını soracaktır” diye konuştu.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN UYGULAMALAR

Evrensel’e konuşan Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, “Bu ülkede maalesef hukuk uzun süredir askıya alındığı için HDP belediyelerine saldırmak çok kolay. Zamanlama açısından tüm Türkiye toplumunun tartışması gereken bir mesele bu. Tüm dünya şuanda bir salgınla mücadele ederken AKP’nin gizli ajandası ortaya çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da ülkede yüzlerce darbe girişimi nedeniyle yaşamını yitirmişken bir taraftan birlik çağrısı yapıldı diğer taraftan kararnamelerle belediyelerimize kayyum atanmıştı. AKP-MHP ittifakı Kürt ve muhalif düşmanlığını siyaset biçimi haline getirmiş durumda. Dünyanın hiçbir yerinde salgın dışında başka bir gündemin olmadığı bir süreçte bile halkın sağlığını riske atacak şekilde uygulamalar gerçekleştiriyor. AKP iktidarı bu süreci yönetememesinin faturasını HDP’ye kesmeye çalışıyor. Yürütemiyor ve buna hepimiz şahidiz. İnsanların evinizde kalın çağrısı dışında iktidar somut hangi adımı attı. Dünyada bunu tartışıyor” dedi.

HDP belediyelerinin salgına karşı iktidardan organize olduğunu ve tedbirleri aldıklarını belirten Başaran, “Bizim belediyeler iktidardan kat be kat daha iyi organize ettiler süreci. Tedbirlerini aldı. İktidarın yapmadığı ebeveynlere izin meselesini HDP belediyeleri gündemine aldı, uyguladı. İnsanlara eve kapanın derken bir taraftan elektrik, su faturasını ödememesini düşünmeyen iktidara karşı Batman Belediyesi su faturalarını ödenmesini erteledi. Halkın sağlığı ve geleceği için çaba sarf eden belediyelere bu şekilde tutum almak aslında kendi organizasyonsuzluğunun nedenidir” dedi.

BU TARİHE NOT DÜŞÜRÜLMELİ

Başaran, “Artık demokratik bir hukuk devleti yok. Kanun devleti olmaktan çıkmış durumda kanunlara ve anayasasına bir iktidar tarafından yönetiliyor. Bu krizde, bu felaket olarak nitelendirilen günlerde sermayedarları beslerken demek ki belediyelerin bütçelerine ihtiyaç duymuş. Bundan önceki dönemde de kayyumların neler yaptığını biliyoruz. Nasıl talan ettiklerini, belediye bütçelerini kendi çevrelerine nasıl peşkeş çektiklerini biliyoruz. Bu bütün Türkiye toplumun vicdanında mahkum edilmeli. Bakın bu virüs tüm Türkiye’ye yayıldı. Batman’da ortaya çıkacak olumsuz durumun Türkiye’ye yansımasının olacağının da unutulmaması gerekir. Arkadaşlarımız önlem alın denilen yerlerde yaka paça sürüklenerek gözaltına alındılar. Bu da tarihe AKP demokrasisi olarak not düşürülmeli” diye konuştu.

65 BELEDİYEDEN 37’SİNE KAYYUM

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştı. Son kayyum atamalarıyla HDP’nin 3 büyükşehir, 2 il, 30 ilçe ve 2 belde belediyesine kayyum atanmış oldu. (HABER MERKEZİ)

7 soruda kayyum nedir?

Sur’a atanan kayyum seçim günü şoförlü 100 araç kiralamış