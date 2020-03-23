TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

MEB'in duyurduğu EBA TV frekansları

BAKAN SELÇUK KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençler, ara tatil sona erdi. Yarın sabah 9'da TRT-EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor." dedi.

Selçuk, uzaktan eğitim kapsamında yarın TRT-EBA TV ekranlarında yayımlanacak ilk ders için kamera karşısına geçti. Çekimlerin kamera arkası görüntüleri ve Bakan Selçuk'la yapılan röportaja ilişkin video "basinmus.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Bakanlığın, evde eğitim süreçlerine ilişkin çalışmaları bulunduğunu dile getiren Selçuk, bu kapsamda TRT ile iş birliği yaparak uzaktan eğitimi hayata geçirdiklerini söyledi. Yüzlerce gönüllü öğretmen ve teknisyenin uzaktan eğitimin hayata geçmesi için çaba gösterdiğine işaret eden Selçuk, "Bizim MEB olarak temel amacımız, okullarda yapılan birçok faaliyetin elbette tümüyle aynı şekilde evde yapılması değil. Bizim temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamaları." diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitimle ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık

Eğitim Sen: Uzaktan eğitim hem öğretmenler hem de öğrenciler için eşitsizlik