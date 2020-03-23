CHP’li Süleyman Girgin: Kısa çalışma ödeneği şartsız bütün sigortalılara uygulansın

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin emekçilere büyük etki eden koronavirüs salgını nedeniyle bu hafta verdiği kanun teklifiyle; ödeneğin kısa çalışmaya geçen işyerlerinde hali hazırda sigortalı olan herkesi kapsayacak hale getirilmesi ve bu süreç boyunca yapılacak ödemelerin İşsizlik Sigortası ödemelerinden düşülmeyecek şekilde uygulanmasını teklif etti.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ İŞSİZLİK”

Girgin şu açıklamalarda bulundu: “Küresel Koronavirüs Salgını hayatımızı altüst eden etkiler yaratmayı sürdürüyor. Bu etkilerin en can yakıcılarından biri kuşkusuz çalışma yaşamının sekteye uğrayacak hale gelmesi. Salgın öncesinde, emekçi halkımızın yaşamını altüst eden derin bir ekonomik kriz içerisindeydik. Şimdi salgınla beraber, şartlar giderek ağırlaşıyor. Bu krizin en büyük göstergesi işsizlik.”

TÜİK rakamlarına göre işsizlik oranının yüzde 13,7 olduğunu işsiz sayısının 4 milyon 394 bin kişiye yükseldiğini ifade eden Girgin, “İşsizlik oranına iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalışanları dahil ettiğimizde işsiz sayısı 6 milyon 984 bine yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam da eklendiğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 172 bin kişi olurken işsizliğin de yüzde 23,6’ya yükseldiğini görmekteyiz. Salgına karşı gerekli bütün bilimsel tedbirleri uzlaşı yoluyla alırken, en büyük sorunumuz olan işsizliği unutmamalıyız” dedi.

İŞSİZLİK SİGORTASI ŞARTLARI HAFİFLETİLMELİDİR

“Küresel koronavirüs salgını çerçevesinde kısa çalışmaya geçen ya da kapanan işyerlerinin işsizliği arttıracağı, emekçi halkımızı mağdur edeceği açıktır” diyen Girgin şöyle devam etti: “Yasalarımızda Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) diye bir uygulama var. Bu da kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak anlamına geliyor. Verdiğimiz kanun teklifiyle, koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışmaya geçen işyerlerinde kısa çalışma ödeneği şartları ortadan kaldırılarak, ödeneğin kısa çalışmaya geçen işyerlerinde hali hazırda sigortalı olan herkesi kapsaması ve bu süreç boyunca yapılacak ödemelerin İşsizlik Sigortası ödemelerinden düşülmemesini hedefledik.”

KÇÖ için önşart olan işsizlik sigortası ödeneği hak etmenin şartlarının da adaletsiz olduğunu belirten Girgin, “2019’un Ocak ayında işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının hafifletilmesi amacıyla da bir kanun teklifi vermiştik. İşsizlik Fonu’nun işsizler için kullanılması durumunda bu fonun işsizlerimizin ihtiyacını karşılayacağı açıktır. Fakat, iktidar ne yazık ki bu fonu sermayeye destek için kullanıyor” dedi. (Muğla/EVRENSEL)

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