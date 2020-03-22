22 Mart 2020 00:40

Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

Almanya'dan gelen ve Manisa Şehir Hastanesine başvuran bir vatandaş hastanede koronavirüs testi yapılmadığı gerekçesiyle evine geri gönderildi. SES, testlerin yeni devreye girdiğini söyledi.

Koruyucu elbiselerle ambulanstan sedye ile hasta indiren sağlık görevlileri

Fotoğraf: Evrensel

Dilek OMAKLILAR
Eda AKTAŞ
Manisa

Koronavirüsten ölümler sürerken halk arasında tedirginlik ve endişe de artıyor. Manisa’da ise hala hastanelerde koronavirüs testi yapılmıyor. Almanya'dan gelen ve üç gün önce yüksek ateş, öksürük ve halsizlik gibi belirtilerle Manisa Şehir Hastanesine başvuran 25 yaşındaki Abdullah isimli bir vatandaş hastanede koronavirüs testi yapılmadığı gerekçesiyle evine geri gönderildiğini anlattı. Almanya’da temas ettiği kuzenin testinin pozitif çıktığını anlatan Abdullah, test yapılmamasının halk sağlığına tehdit olduğunu söyledi. 

Konuyla ilgili görüştüğümüz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şube Eş Başkanı Figen Pehlivan Demirel, test yapma onayının bakanlıktan daha yeni geldiğini pazartesi gününden itibaren Manisa’da test yapılmaya başlayacağını söyledi. Demirel, ayrıca Manisa için daha dün karantina hastanesinin belirlendiğini açıkladı.

"KENDİNİ İZOLE ET" CEVABI

Evrensel'e ulaşan 25 yaşındaki Abdullah yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “2 hafta önce Almanya’dan geldim. Yolculuğumdan önceki 2 gün yüksek ateş halsizlik ve öksürük vardı. Şu an yalnızca boğaz ağrısı var. Manisa Şehir Hastanesini önce telefonla arayıp durumu anlattım. İlk önce önemsemediler ama tekrar arayınca hastaneye çağırdılar. Kan testi yapıldı ve kanımda enfeksiyon çıktı, bir de akciğer grafiği çekildi. Ama Manisa’da korona testi bulunmadığı için test yapılamadı. Hastanede bana ‘Şu an iyisiniz ama pozitif mi negatif mi olduğunuzu bilmiyoruz’ denildi. Beni eve yollayıp ‘kendini izole et dediler’, ancak evde ailemle kalıyorum. Annem yaşlı ve evde kronik böbrek hastası olan var. Aynı ortamda kendimi izole etsem bile bulaşıcı bir durum var mı diye tedirgin oluyorum.” 

Almanya’da görüştüğü kuzeninde de korona testinin pozitif çıktığını ve dolayısıyla daha da tedirgin olduğunu dile getiren Abdullah “Manisa’da test yapılmaması birçok insanının sağlığını tehlikeye atıyor” dedi. 

TESTLERİN YAPILMASI İÇİN EKİPLER OLUŞTURULDU

SES Manisa Şubesi Eş Başkanı Figen Pehlivan Demirel, Manisa’da testlerin hala yapılmadığını belirterek “Test hala yapılmıyor ama ekipler oluşturuldu. Kiti bakanlığın göndermesi gerekiyor. Bakanlık yeni yapmış, Celal Bayar Hastanesi test yapabilir (pcr) denildi ama cuma günü hala yapılmıyordu” bilgisini verdi. Her yerde olduğu gibi Manisa’da da tedbirlerin geç alındığını söyleyen Demirel, vakalardan sonra koruyucu kitlerin dağıtıldığını söyleyerek “Personel planlamasında gecikildi ve malzeme eksikliğimiz en temel sorun” dedi.

YÖNETENLER ALKIŞ YAPMASIN, EKSİKLERİ GİDERSİN 

İki gündür saat 21.00’de sağlıkçılara destek için yapılan alkış eylemiyle ilgili de konuşan Pehlivan, “Alkışları çok sevdik, moral oldu ama yönetenler alkışa davet etmemeli, yönetenler açıkları gidermeli. Yönetenler sağlık çalışanlarını riskli birime alıp, fiili hizmet tazminatları ile ilgili, önlem almalı” dedi. 

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