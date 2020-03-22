İngiltere'de koronavirüs vakası 5018'e çıktı | İngiliz bakan: Gıda sorunumuz yok

Arif BEKTAŞ

Londra

Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkelerinde yoğun koronavirüs vaka artışı yaşanıyor. İgiltere’de de böyle oldu. Son 24 saatte bin 35 kişi artarak toplam 5018 vaka ortaya çıktı. Ölü sayısı da en çok artan gün oldu. Dünden bu yana 66 kişi hayatını kaybetti ve toplam sayı 244’e çıktı.

Son bir hafta içinde yaşanan alışveriş paniğinden dolayı süpermarketlere akın eden halkı uyaran İngiltere Çevre ve Gıda Bakanı George Eustice, ülkede gıda sorununun olmadığını ve panik alışverişlerin yersiz olduğunu söyledi.

Bu panikle birlikte en az bir milyar sterlin değerinde gıda ürününün evlerde stoklandığını söyleyen bakan, “geç saatlere kadar ve uzun çalışma süresinden sonra sağlık çalışanları evine götürecek gıda bulamıyor. Bu hepimize yapılacak en büyük kötülüktür. Bu panik alışverişinden vaz geçin, ülkede yeterince gıda var” dedi.

ÖZEL HASTANELER KULLANILACAK

Öte yandan artan vakalar ve devlet hastanelerinin kapasitesinin dolmaya yakın olmasından dolayı, özelleştirilen hastaneler de kamu hizmeti verecek. Özel hastane patronları, bu hizmeti karşılıksız vermiyor. Ulusal Sağlık Servisi (NHS) yetkilileri, özel hastanelerle pazarlıklar yaparak bu olanağı halkın hizmetine sundu. Yani özel hastaneler, parasını NHS’ten alacaklar.

Toplam 8 bin yataklı, bin 200 özel solunum cihazlı, 700 doktor ve binlerce sağlık çalışanı ile özel hastaneler kamu hizmeti verecekler.

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