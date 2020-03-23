Sürat Kargo işçisinin mektubu: Bana ne işçi hasta olmuş, ailesine bulaştırmış!

Sürat Kargo işçisi

Merhaba arkadaşlar, 2 senedir Sürat Kargo’da çalışıyorum. Çalışma koşulları çok ağır, günlük çalışma süresi 10 saat. Ne mola veriyoruz, ne mesai parası veriyorlar. Sorduğumuzda “Veriyoruz” diyorlar ama vermiyorlar, çıkış saati hiç belli değil. İsyan etsen “İşine gelmiyorsa çık” diyorlar. Şubelerde ne dezenfekte var ne maske ne eldiven. Hiçbir şey göndermiyorlar, hijyensiz ortamda çalışıyoruz. Senelik izin bizim en doğal hakkımız ama onu bile kullandırmıyorlar, hiçbir sosyal haklarımız yok. Sürat Kargo devlette ama TMSF’ye bağlı olunca sonuç böyle.

Biz de insanız, bizim de canımız, ailemiz sevdiklerimiz var. Sürekli korku içinde işe gidiyoruz, mecburuz ama en ufak bir önlem dahi alınmıyor. Ben bir çalışanın bu kadar değersiz olduğunu burada gördüm. Yukarıdakilerin düşüncesi şu: “Benim işim görülüyor mu görülüyor, kargo dağıtılıyor mu, tamam. Bana ne Ali hasta olmuş, Mehmet hastalık kapmış, ailesine de bulaştırmış.” Çünkü onlara göre biz işçiler robotuz. Aktarmalardaki o pisliği, rezilliği bilenler bilir. Bunlar en basitleri, konuşulacak anlatılacak birçok konu var. Bu durumda bile şirket devrini soran yöneticiler var. Oradan konuşması kolay, çık bakalım dışarıya, gel bizimle, o rezilliği bir yaşa bu günlerde… Bu düzenin piyonları bizler miyiz, elinizi vicdanınıza koyun derim.

İŞÇİ MEKTUBU ÜZERİNE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket, işçi mektubunun ardından şu açıklamayı gönderdi:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgınından korunmak, daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet sunabilmek, Siz Değerli Çalışanlarımızın, Ailelerimizin ve Müşterilerimizin sağlığını koruyabilmek ilk önceliğimizdir.

Tüm iş süreçlerimizin kesintisiz devam edebilmesi ve bu dönemde gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla bazı önlemleri almış bulunmaktayız. Ve almaya da devam edeceğiz. Bu planlarımız doğrultusunda alınan aksiyonlar aşağıdadır;

1. Tek-Er İş merkezine girişlerde her gün ateş ölçümlemesi yapılıyor. Ateşi yüksek olan personelimiz, iş yeri hekimince muayene edilip gerekli önlemler alınıyor. Tespit edilen covid pozitif şüpheli personelimiz yoktur.

2. Her çalışanımızın günde 2 kez ateşi ölçülüyor ve rahatsızlanan personelimiz olursa iş yeri hekimince muayene edilip ilk müdahale yapılıyor. Personelimiz evine ya da gerekli durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmek için gerekli önlemler alınıyor.

3. 60 yaş üzeri, engelli ve hamile çalışanlarımız izne çıkartılmıştır.

4. Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde yapılması planlanan eğitimler durdurulmuştur.

5. Genel Müdürlük binamıza ziyaretçi girişleri durdurulmuştur.

6. Toplantılarımızı uzaktan bağlantı yoluyla yapabilmek için alt yapı çalışmamız bitmiş bulunmaktadır.

7. Genel Müdürlük binamızdaki yemekhane faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur.

8. Genel Müdürlük binasında her kata dezenfektanlar konulmuştur.

9. Genel Müdürlük binasında parmak okuyucu sistemden kartlı sisteme geçilmiştir.

10. Her departmanımız gün içerisinde iş yeri hekimimiz ya da sağlık personelimiz tarafından ziyaret edilip genel sağlık durumları gözlemleniyor.

11. Kronik rahatsızlığı olan ve engelli personelimiz için yıllık izin uygulanıyor.

12. Evden çalışma ve yıllık izin uygulamasının devreye alınmasıyla binaya günlük ortalama 50 personelimizin gelmesi sağlanıyor.

13. Binamızda koridorlara el dezenfektanları konuldu. Tüm çalışanlarımıza eldiven, maske ve kişisel el dezenfektanları dağıtıldı.

14. Ter-Er İş Merkezi, Kononavirüse karşı ilaçlandı ve düzenli olarak haftada en az 2 kere ilaçlanmaya devam edecek.

15. Binanın temizliğinde daha hassas olunmakla beraber asansörler her saat başı dezenfekte ediliyor.

16. Çay dağıtım ve temizlik personelimiz, eldiven ve maskelerle çalışıyor. Eldiven ve maskelerini sık sık değiştiriyor.

17. Yemekhanede toplu halde ve açıkta bekletilen yemeklerin yenilmesi uygulamasına son verildi. Öğle yemeklerinin daha steril olması sağlandı. Her bir besin ayrı ayrı paketlenerek oluşturulan öğle yemeği menüsü uygulamaya alındı.

18. Personel servisleri ilaçlandı ve düzenli olarak ilaçlanmaya devam edecek.

19. Personel servislerine el dezenfektanları konuldu.

20. Personelimizin kullandığı araçlar ilaçlanmaya başlandı.

21. Kriz masasına tüm çalışanlarımızın ulaşabilmesi amacıyla bir whatsapp hattı kuruldu.

22. Dağıtım personellerimize sıklıkla değiştirebilmeleri için eldiven ve maske gönderildi

23. Şubelerimize müşterilerimizi teker teker alıyor ve 1 mt kuralını uyguluyoruz

24. Şubelerimize ilaçlama yapabilmeleri için ekipman gönderildi, günlük olarak ilaçlama yapılacak

25. Aktarma merkezlerimiz ve bölge müdürlüklerimiz ilaçlandı ve ekipman gönderilerek sürekli ilaçlanması sağlanacak."

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