23 Mart 2020 00:13
Son Güncellenme Tarihi: 23 Mart 2020 12:45

Sürat Kargo işçisinin mektubu: Bana ne işçi hasta olmuş, ailesine bulaştırmış!

"Şubelerde ne dezenfekte var ne maske ne eldiven. Hiçbir şey göndermiyorlar, hijyensiz ortamda çalışıyoruz."

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
    • Paylaş

    Sürat Kargo işçisi

    Merhaba arkadaşlar, 2 senedir Sürat Kargo’da çalışıyorum. Çalışma koşulları çok ağır, günlük çalışma süresi 10 saat. Ne mola veriyoruz, ne mesai parası veriyorlar. Sorduğumuzda “Veriyoruz” diyorlar ama vermiyorlar, çıkış saati hiç belli değil. İsyan etsen “İşine gelmiyorsa çık” diyorlar. Şubelerde ne dezenfekte var ne maske ne eldiven. Hiçbir şey göndermiyorlar, hijyensiz ortamda çalışıyoruz. Senelik izin bizim en doğal hakkımız ama onu bile kullandırmıyorlar, hiçbir sosyal haklarımız yok. Sürat Kargo devlette ama TMSF’ye bağlı olunca sonuç böyle.

    Biz de insanız, bizim de canımız, ailemiz sevdiklerimiz var. Sürekli korku içinde işe gidiyoruz, mecburuz ama en ufak bir önlem dahi alınmıyor. Ben bir çalışanın bu kadar değersiz olduğunu burada gördüm. Yukarıdakilerin düşüncesi şu: “Benim işim görülüyor mu görülüyor, kargo dağıtılıyor mu, tamam. Bana ne Ali hasta olmuş, Mehmet hastalık kapmış, ailesine de bulaştırmış.” Çünkü onlara göre biz işçiler robotuz. Aktarmalardaki o pisliği, rezilliği bilenler bilir. Bunlar en basitleri, konuşulacak anlatılacak birçok konu var. Bu durumda bile şirket devrini soran yöneticiler var. Oradan konuşması kolay, çık bakalım dışarıya, gel bizimle, o rezilliği bir yaşa bu günlerde… Bu düzenin piyonları bizler miyiz, elinizi vicdanınıza koyun derim.

    İŞÇİ MEKTUBU ÜZERİNE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

    Şirket, işçi mektubunun ardından şu açıklamayı gönderdi:

    "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgınından korunmak, daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet sunabilmek, Siz Değerli Çalışanlarımızın, Ailelerimizin ve Müşterilerimizin sağlığını koruyabilmek ilk önceliğimizdir.

    Tüm iş süreçlerimizin kesintisiz devam edebilmesi ve bu dönemde gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla bazı önlemleri almış bulunmaktayız. Ve almaya da devam edeceğiz. Bu planlarımız doğrultusunda alınan aksiyonlar aşağıdadır;

    1. Tek-Er İş merkezine girişlerde her gün ateş ölçümlemesi yapılıyor. Ateşi yüksek olan personelimiz, iş yeri hekimince muayene edilip gerekli önlemler alınıyor. Tespit edilen covid pozitif şüpheli personelimiz yoktur.

    2. Her çalışanımızın günde 2 kez ateşi ölçülüyor ve rahatsızlanan personelimiz olursa iş yeri hekimince muayene edilip ilk müdahale yapılıyor.  Personelimiz evine ya da gerekli durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmek için gerekli önlemler alınıyor.

    3.  60 yaş üzeri, engelli ve hamile çalışanlarımız izne çıkartılmıştır.  

    4. Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde yapılması planlanan eğitimler durdurulmuştur.

    5.  Genel Müdürlük binamıza ziyaretçi girişleri durdurulmuştur.

    6. Toplantılarımızı uzaktan bağlantı yoluyla yapabilmek için alt yapı çalışmamız bitmiş bulunmaktadır.

    7. Genel Müdürlük binamızdaki yemekhane faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur.

    8. Genel Müdürlük binasında her kata dezenfektanlar konulmuştur.

    9. Genel Müdürlük binasında parmak okuyucu sistemden kartlı sisteme geçilmiştir.

    10. Her departmanımız gün içerisinde iş yeri hekimimiz ya da sağlık personelimiz tarafından ziyaret edilip genel sağlık durumları gözlemleniyor.

    11. Kronik rahatsızlığı olan ve engelli personelimiz için yıllık izin uygulanıyor.

    12. Evden çalışma ve yıllık izin uygulamasının devreye alınmasıyla binaya günlük ortalama 50 personelimizin gelmesi sağlanıyor.

    13. Binamızda koridorlara el dezenfektanları konuldu. Tüm çalışanlarımıza eldiven, maske ve kişisel el dezenfektanları dağıtıldı.

    14. Ter-Er İş Merkezi, Kononavirüse karşı ilaçlandı ve düzenli olarak haftada en az 2 kere  ilaçlanmaya devam edecek.

    15. Binanın temizliğinde daha hassas olunmakla beraber asansörler her saat başı dezenfekte ediliyor.

    16. Çay dağıtım ve temizlik personelimiz, eldiven ve maskelerle çalışıyor. Eldiven ve maskelerini sık sık değiştiriyor.

    17. Yemekhanede toplu halde ve açıkta bekletilen yemeklerin yenilmesi uygulamasına son verildi. Öğle yemeklerinin daha steril olması sağlandı. Her bir besin ayrı ayrı paketlenerek oluşturulan öğle yemeği menüsü uygulamaya alındı.

    18. Personel servisleri ilaçlandı ve düzenli olarak ilaçlanmaya devam edecek.

    19. Personel servislerine el dezenfektanları konuldu.

    20. Personelimizin kullandığı araçlar ilaçlanmaya başlandı.

    21. Kriz masasına tüm çalışanlarımızın ulaşabilmesi amacıyla bir whatsapp hattı kuruldu.

    22. Dağıtım personellerimize sıklıkla değiştirebilmeleri için eldiven ve maske gönderildi

    23. Şubelerimize müşterilerimizi teker teker alıyor ve 1 mt kuralını uyguluyoruz

    24. Şubelerimize ilaçlama yapabilmeleri için ekipman gönderildi, günlük olarak ilaçlama yapılacak

    25. Aktarma merkezlerimiz ve bölge müdürlüklerimiz ilaçlandı ve ekipman gönderilerek sürekli ilaçlanması sağlanacak."

    Ford işçileri: Biz işçiler ezilirken patronlar kalkınıyor

    Ford işçileri: Biz işçiler ezilirken patronlar kalkınıyor

    Namet işçisi: İşsizlik korkusuyla sesimizi çıkaramıyoruz

    Namet işçisi: İşsizlik korkusuyla sesimizi çıkaramıyoruz

    Tersane işçileri: Taleplerimiz sadece isteyerek karşılanmaz

    Tersane işçileri: Taleplerimiz sadece isteyerek karşılanmaz

    Zara mağazası çalışanı: Koronavirüsün faturası emekçiye çıkarılıyor

    Zara mağazası çalışanı: Koronavirüsün faturası emekçiye çıkarılıyor

    Akar Tekstil işçileri: Mücadele etmezsek sermayenin tutumu belli

    Akar Tekstil işçileri: Mücadele etmezsek sermayenin tutumu belli

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Namet işçisi: İşsizlik korkusuyla sesimizi çıkaramıyoruz
    SONRAKİ HABER

    Sağlık çalışanı: Koruyucu maskeyi imzayla alıyoruz
    YAZARLAR
    Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Vedat Günyol/İnsancılık -5-

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Haydi dayanışmaya!

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Olimpiyat meşalesi koşusunun karanlık tarihi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi

    Uzaktan eğitim sisteminde, çocuklara ders aralarında idam sahnesi izletildi, ilahi dinletildi. Gelişmeye tepki gösteren RTÜK Üyesi Taşçı, yayının üst kurul gündemine alınmasını istedi.

    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua
    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua

    Adana Çukurova Üniversitei öğrencileri "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Evrensel'e değerlendirdi: "Fakire her zamanki gibi din ile manevi şeyler ile avunma var."

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı. Belediye eş başkanları gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği nedir, işçileri nasıl etkileyecek?

    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli
    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenleri 13 maddede açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?
    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımında yaşanabilecek olası sorunlara yönelik alınan tedbirleri sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)

    Türkiye'de Kovid-19 sebebiyle gerçekleşen ölüm sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi. Uzaktan eğitim başladı.

    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    GÜNCELLENDİ
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü
    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü

    Koronavirüs salgını nedeniyle bu sabah uzaktan eğitime başlayacak Pamakkale Üniversitesinin sistemine giriş yapılamadı. Öğrenciler ve akademisyenler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

    Salgın ve sağlık çalışanları
    Salgın ve sağlık çalışanları

    Hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını kutsal kanatlarımız değil aklımız korumalıdır. Toplum artık sağlık çalışanlarının kıymetini tekrar öğrenirse bu da bizim kazancımız olur.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi bir haftalık durdurma kararı aldı. Bir haftalık sürede ise işçilere ücretlerin verileceği ancak yıllık izinden düşüleceği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

    CMS Pınarbaşı'nda çalışan bir işçinin korona pozitif çıktığı iddia edildi. Fabrikada ani iş durdurma kararı alınırken sendika “Pozitif çıktığından haberimiz yok. İşçiye grip teşhisi kondu” dedi.

    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı
    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

    Almanya'dan gelen ve Manisa Şehir Hastanesine başvuran bir vatandaş hastanede koronavirüs testi yapılmadığı gerekçesiyle evine geri gönderildi. SES, testlerin yeni devreye girdiğini söyledi.