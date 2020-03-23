23 Mart 2020 00:28

Ford işçileri: Biz işçiler ezilirken patronlar kalkınıyor

“Paket açıklamasında Erdoğan'ın 'Neşen yerinde' diye espri yaptığı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu paketten memnun fakat biz değiliz.”

Fotoğraf: Ford Otosan Basın Bülteni

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
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    Bir Ford Otosan işçisi
    Kocaeli

    Koranavirüsünün etkilerine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir paket açıkladı. 21 maddeyi içeren paket sadece patron kısmına yarayan maddeleri içerirken, bizlerin haklarının devlet eliyle gaspına neden olan hükümleri de içine aldı.

    Metal patronlarının MESS aracılığı ile sözleşme masasına getirdiği lakin geçiremediği maddeler; denkleştirme usulü çalışma, esnek ve uzaktan çalışma bu paket içerisinde yer aldı. Uzaktan çalışma genelde masa başı çalışanı etkileyecek bir durum olmuş olsa da ileride gaye, “İş varken çalış, iş yokken evde bekle, ben de daha az ücret ödeyeyim” kafasındaki patronların hayaliydi. Bu süreçte patronlar istediklerine kavuştu. Denkleştirme usulü çalışma 2 aydan 4 aya uzadı. Yasa gereği 11.5 saat üstü işçilerini çalıştıramayanlar, denkleştirme sayesinde iş yoğunsa, dilerlerse her gün 3 saat fazla çalıştırıp, mesai ücreti vermeyecekler. Geçim sıkıntısı çeken işçi sınıfı mesai ücretinden mahrum kalacak ve daha çok geçim sıkıntısı çekecek. Ayrıca kısa çalışma ödeneği duruş yaşayan fabrikaların çalışanlarına verilirken patronlar hiçbir şekilde elini taşın altına sokmayıp, artı devletten de destek alarak, kâr oranlarını katlayacak. Bunu hepimiz firmaların sene sonu kâr oranlarını açıkladığında göreceğiz.

    İşçilerin maaşları ise brüt ücretin yüzde 60 'ı oranında yatacak, dolayısıyla maaşları az yatan işçi sınıfı, şimdiden ezilmeye başlayacak. Brüt maaşın yüzde 85 eline geçerken şimdiden vergiye girmiş gibi olacak ve sonraki aylarda vergi yükü de binen işçiler sözleşmede alınan zammı ellerine geçmeden gitmiş olacak. Ve bütün bu olanlar ileriye yönelik patron ve hükümetin deneme süreci olacak. İlerde Erdoğan'ın da dediği gibi bu çalışma şekilleri yaygınlaşacak. Ekonominin büyümesi işçi sınıfının daha düşük ücretle çalıştırılmasına bağlanacak yandaş ve patronlar daha da zenginleşirken, fakir iyice fakirleşecek.

    Paket açıklamasında Erdoğan'ın “Neşen yerinde” diye espri yaptığı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu paketten memnun fakat biz değiliz. Farkettiniz mi bilmem ama paket içinde konut kredi oranın yüzde 90'a çıkarılması kimin işine yarar, bizlere cüzi yarasa da esas müteahhitlerin işine geliyor. Ayrıca havayolları iç hatlar seferleri için KDV (hatırlarsınız Kemal Sunal'ın filmlerinden uydurulup, bize yüklenen bir vergi türü) yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. “Koranavirüsü için evde kal” diyenlerin bunu ne için yaptığını anlamak güç olmasa gerek. Ya da yine uydurulan konaklama vergisinin düşürülmesi gibi.

    Bizlere gelince uygun krediden bahseden Erdoğan, zaten borçla yaşayan bizlerin daha çok borçlanmasını talep ediyorken, patronların borçlarını öteleyip ekstra destekler veriyor. Damat Albayrak bu durumu avantaja çevireceğiz derken kendinin bu ülkenin bakanı değil de patron olduğunu vurguluyor. Görülen o ki, biz ezilirken onlar kalkınıyor.

    YILLIK İZİN DE YETMEZSE ÜCRET KESİLECEK

    Ford Otosan’da çalışan taşeron işçi
    Kocaeli

    Öncelikle sağlıklı, mutlu günlere bir an evvel kavuşmamız dileğiyle…

    Ford Otosan bünyesindeki ‘Yemekhane’ isimli taşeron firmada çalışan bir işçiyim. Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle fabrikada üretim 3 hafta duracak. Bu süreçte bizi yıllık izinli sayacaklar, kalan günlerinde ücretlerden kesileceğini bildirdiler. Sosyal güvenlik kurumunu aradığımızda ‘İşveren bunu yapamaz’ denildi. Görüştüğümüz avukat ve sendikacı arkadaşlarımız bunun yasal olmadığını söyledi. Buna rağmen önümüze farklı bahanelerle geliniyor.

    Şirket müdürüne en ufak itirazda ya da bir istekte, bir soruda azarlanıp, tehdit ediliyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. “Ben kimseyi işten çıkarmam, yapacaklarımla kendiniz istifa edeceksiniz” deniliyor. Artık yaşadıklarımızı, sesimizi duyuracak bir gazete varken anlatmamak olmaz. Devlet büyükleri ekonomik krizin olmadığını her gün tekrarlıyor. Ama bizim yaşadığımız hiç de öyle değil. Ay sonunu getiremiyor, çarşı pazara çıkarken iki kez düşünüyoruz. İşyerinin ekonomik kriz gerekçesi ile sürekli haklarımızı elimizden alma çabası da cabası. Şirketimizin yeni kararı; bundan sonraki fazla mesai ücretlerimizin nakit olarak ödenmeyip, yerine izin kullandırılacağı. Burası hayır kurumu değil, biz alın teri döküyor ve emek veriyoruz. Kimse bize hak etmediğimiz bir para vermiyor ama hak ettiğimizi almadığımız da kesin. Maaş bordrosu görmüyoruz zaten. Ne imza var, ne de başka bir şey. Sürekli baskı altındayız. Maaşlarımız hep geç yatıyor. Zamanında ya da bir gün önce yatsa sanki bize lütfetmişler gibi davranıyorlar. Yapılan usulsüzlükler de cabası. Buradan Hükümete, asıl işveren olan Ford yönetimine, şirketin genel merkezine seslenmek istiyorum. Gelin ve çok detaylı bir denetleme yapın. Tüm çalışanlarla tek tek konuşun. İşte o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

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