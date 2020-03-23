23 Mart 2020 00:13

Metal işçileri: 30 dakika bizimle bu kuyrukta bekleyip yemek yesinler

Tuzla'da görüştüğümüz metal işçilerinin tek gündemi koronavirüs salgını. Fabrikada kendisini işçilerden izole eden patrona büyük tepki var.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Ali DOĞAN
    Tuzla

    Tuzla Organize Sanayi Serbest Bölge'de bulunan bir metal fabrikasında işçiler endişe ve korku içinde çalışıyor. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu fabrikanın tek gündemi koronavirüs salgını. Fabrikada kendisini işçilerden izole eden patrona büyük tepki var. Bir işçi, “Başımızdakiler kendilerini bizden izole etmiş. Çok bir şey istemiyorum. Sadece 30 dakika boyunca bizimle bu kuyrukta durup yemek yesinler. Yerler mi? Tabii yemezler” diyor.

    "BİR AY ÇALIŞMAZSAK KİRAYI NASIL ÖDERİZ?"

    6 yıldır bu fabrikada çalışan işçinin eşi de kendisi gibi işçi. 2 çocukları var. Anne ve babaları çalıştığı için çocuklara babaanneleri bakıyor. “İstanbul kalabalık memleket” diyerek sözlerine devam eden metal işçisi, “Deprem bölgesi de olsa en azından virüsten uzak dururlar diye Elazığ’a gönderdim annemle çocukları” diyor. “Ne yapayım? Eşim çalışıyor, ben çalışıyorum. İzin istesek vermezler. Mecbur kaldık. En azından oralar daha sakin. Çıkıp nefes alırlar biraz. İnşallah deprem olmaz da vicdanen başka noktaya gelmem” diyen metal işçisi, “‘Maddi olarak kimse zarar görmeyecek’ diyorlar. Babamın çay ocağı vardı kapatmak zorunda kaldı. 1 ay çalışmazsa kirayı nasıl ödeyecek onu düşünüyor. Büyükler bakar başının çaresine. Bakamazsa bile sahip çıkanı var. Bize ne olacak bilmiyorum gerçekten” sözleriyle endişesini dile getiriyor.

    Yemekhanede sırasında kuyruk epey uzun oluyor diyen işçiler, “60 kişinin yemek yiyebileceği yemekhanede hem masanın boşalmasını bekleyen hem yemek kuyruğunda olan 100’ü aşkın işçi var. Bir işçi, ‘Başımızdakiler kendilerini bizden izole etmiş. Çok bir şey istemiyorum. Sadece 30 dakika boyunca bizimle bu kuyrukta durup yemek yesinler. Yerler mi? Tabii yemezler. Bizim müdürler adım atmıyor buraya. Buranın da başkanları onlar’ diyerek işçi arkadaşlarımız da tepki gösteriyor” diyerek fabrikadaki tepkiyi özetliyor.

    Bir başka işçi de sendikadan beklentisini şöyle anlatıyor: “Sendika mesaj atmış. Koronavirüsle ilgili anket yapıyorlarmış. Kardeşim sen işçi sendikası değil misin? Anket şirketinin yapacağı işlere bulaşıyorsun. Gel derdimizi sor. Halimizi bir gör anket yapmana gerek kalmaz. Temsilciler bizden önce yemek kuyruğuna girmiş, yemeklerini bitirmiş bile.”

    "İŞSİZ KALMAK VİRÜSTEN DAHA KORKUTUCU!"

    Bir başka işçi ise ücretli izin talep ettiklerini söylüyor: “ABD, ‘Çalışan işçilere ücretli izin verilsin' demiş. Kimseyi de işten çıkartmayacaklarmış. Trump denilen adam bile yalan da olsa halkına sahip çıkıyor. Bizimkiler, ‘Krizi fırsata çevireceğiz’ diyor. Fabrika yönetimi niye boş dursun? Hafta sonuna mesai yazınca herhalde stok yapıp en kötü yıllık izinlerimizden düşüp izin verirler diye düşündük. Pazar gecesi soyunma odalarını dezenfekte edip haftaya üretime devam edecekmişiz. Millet az çalışıp az yan yana gelelim diye çabalar, biz virüsü nasıl kaparız derdine düşmüşüz. Soyunma odalarını ilaçlayınca sanki virüs geçmeyecek birbirimize. Aklımızla oynuyorlar. Biz işimize yoğunlaşalım en iyisi. İşsiz kalmak virüse yakalanmaktan daha zor.”

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