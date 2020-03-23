Kayserili işçiler: Yıllık izin ve fazla mesai hakkımız gasbediliyor

Kayseri’de görüştüğümüz Ebosan ve Simfer işçileri, yıllık izinlerin ellerinden alınması ve denkleytirme süresinin artırılması gibi hak gasplarına tepkili.

Kayseri OSB ve Serbest Bölge’de fabrikaları bulunan Erbosan'da Özçelik-İş örgütlü. Gazetemize konuşan 10 yıllık bir Ebosan işçisi, “Virüs sonrası çalışma tek vardiyaya düştü. 17 kişilik bir bölümü kapattılar. İşçilere çıkış verdiler. İşçilerin bir bölümü yıllık izine çıkartıldı. Fabrika içinde her yere yazı astılar. Önceden elimizi arap sabunu ile yıkıyorduk, şimdi sıvı sabuna döndüler. Patron elindeki sacları boruya çevirememekten korkuyor. Hammaddenin elinde kalacağından korkuyor. Bir grup işçi izine yollandı. Onlar gelince diğer grup gidecek. İşçinin yıllık iznini virüs korkusuna yalan edecekler” dedi.

HEP İŞÇİ Mİ FEDAKARLIK YAPACAK

Simfer'de de durum aynı. Hafta başından itibaren işçilerin bir bölümüne bir hafta yıllık izinden kesilecek şekilde uygulama yapılıyor. Görüşlerini aldığımız 5 yılı aşkın süredir orada çalışan Simfer işçisi, “İşyerinde ilk zamanlar hiçbir şey yapılmadı. Sonra köşelere dezenfektan konuldu. Yemekhanede masalara aralıklarla oturduk. Hatta müdür bilgilendirme toplantısında her şeyi bizden beklemeyin evden çamaşır suyu getirin kendi çalışma alanınızı temiz tutun dedi. Şimdi ise isteyen çalışacak istemeyen çalışmayacak. Yıllık izni olanların izninden kesilecek. Olmayanlara telafi çalışması deniyor. Benim yıllık izin hakkım niye gitsin ki? Ya da niye telafi çalışması yapayım? Telafi çalışmasında mesailer de olmuyor. Hep işçinin mi cebinden çıkacak. Birazda patron fedakarlık yapsın?” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

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