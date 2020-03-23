Klimasan işçileri: Karantina kalkana kadar ücretli izin istiyoruz

Eda AKTAŞ

Bilgesu YURDAKUL

Manisa

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde soğutucu dondurucu üretimi yapan Klimasan’da yaklaşık 1700 işçi çalışıyor. Soyunma odaların kapatılması, ateş ölçümü ve vardiya saatlerinde yapılan 45 dakikalık değişiklik dışında önem alınmadığını dile getiren işçiler, karantina kalkana kadar ücretli izin verilmesini istiyor.

Fabrikanın şu anda 5-6 aylık yoğun sezonunda olduğunu ve iki vardiya şeklinde çalıştıklarını söyleyen bir işçi, “Normalde sabah vardiyası saat 07.45’te başlayıp mesai olmaz ise akşam 17.45’te, gece vardiyası ise 23.30’da başlayıp sabah 07.45’te bitiyordu. Virüs olayı çıktıktan sonra vardiya gece vardiyası 45 dakika öne çekildi. Amaç sabah ve gece vardiyasının denk gelmemesi. Ama biz fabrikadan çıktığımızda dezenfekte edildiği için sabah vardiyası ile bahçede kalabalık bir şekilde bekliyoruz. Yani vardiya saatinde yapılan değişiklin bizim için önlem olmadı” diye konuştu.

Soyunma odasının kapatıldığını ancak yemekhanenin hâlâ açık olduğunu ve orada da toplu halde yemek yediklerini söyleyen işçi, “Zaten bant sistemi ile çalışıyoruz, o yüzden çok yakınız birbirimize çalışırken. Gece vardiyasında bir bölümde 300 kişi varken sabah vardiyasında aynı alanda 600 kişiyle çalışıyor. Herhangi bir önlem yok” dedi.

"İŞÇİLER ÜCRETLİ İZİN İSTİYOR"

Şeflerin, fabrikanın durumunu çekerek sosyal medyada paylaşan kişiyi bulmak için herkesi sorguladığını dile getiren işçi, “Fabrikanın tatil olması gerektiğini posta başıyla falan konuştuğumuzda kimse anlamıyor. Bir önlem alınacaksa okulların tatil olması yeterli değil, biz çalışıyoruz ve bir şey olacaksa biz ailemize götürmüş olacağız. İşçiler ücretli izin istiyor. Bir yandan yaşam kaygısı varken bir yandan da ailemiz için kaygılıyız. Olan işçiye emekçiye oluyor. Şu an ekmek davası daha ağır basıyor ama acı yaşandığı zaman onunda bir anlamı kalmayacak” diye konuştu.

“ÖLÜM OLMADAN ÜRETİMİ DURDURMAYACAKLAR ANLAŞILAN”

2,5 aydır Klimasan’da çalışan bir başka işçi ise gece vardiyası bitimi yaklaşık 700 kişinin bahçede toplu halde bekletildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Manisa’da virüs patlarsa Vestel’den veya Klimasan’dan patlayacak. Çoğu beyaz yaka uzaktan çalışma adı altında ücretli izne çıkarılmış ama işçiyi insan yerine koyan yok. Ölüm olmadan üretimi durdurmayacaklar anlaşılan. Bugün önlem olarak bizleri ücretsiz izine çıkarırlarsa bu ekonomik krizde geçinemeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Klimasan işçileri olarak karantina kalkana kadar ücretli izine ayrılmak istiyoruz.”

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