İşçi mektubu: Milyarlar patrona, sabır ve dua işçiye, yıllık izinler de çöpe gidiyor

Metal işçisi

Ankara

Yaklaşık 600 kişinin çalıştığı bir metal fabrikasında çalışıyorum. Koronavirüs salgını Türkiye’ye geldiğinden beri evden çıkmayın, maske, eldiven kullanın, kalabalık yere gitmeyin deniyordu. Sağlık Bakanı'nın, hükümetin, medyanın “Evde kalın” çağrısı vardı. Ama binlerce işçi fabrikalara gitmek, çalışmak zorunda bırakıldı.

Benim çalıştığım yer ise, bir iki tane dezenfekten koymaktan başka hiçbir önlem almamış, zorunlu mesailere devam etmiştir. Ta ki bağlı olduğu fabrikaya yurt dışından hammadde gelişi durana kadar. Yurt dışından hammadde gelişi duran fabrikalarda üretim de zamanla duruyor. Ana fabrikada durunca benim çalıştığım gibi yan sanayi fabrikalarda daha ağır fatura kesiliyor. Şimdi üç hafta bizde de üretim duracak. Bu kararın işçi sağlığını düşündükleri için almadıkları açık. Ayrıca bu 3 haftalık süre içerisinde ücretlerimizde bir kesinti olmayacağını ancak yıllık izinlerden düşeceklerini açıkladılar. Bu gibi olağanüstü bir durumda bile, kendilerini düşünüp yıllık izinlerimizi elimizden alıyorlar. Özetlemek gerekirse açıklanan ekonomi paketinin de gösterdiği gibi; milyarlar patrona, sabır ve dua işçiye, yıllık izinler de çöpe gidiyor.

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