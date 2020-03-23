Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının 23 Mart Pazartesiden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldığını hatırlatan Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldığını belirtti.

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödemelerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni değerlendirdiği röportajında, kısa çalışma ödeneğinin patronların geçmişten bugüne talepleri olduğunu belirtmiş, "Bu düzenleme işçi ücretlerinin kamudan ayrılan kaynaklarla ödenmesi demek. İşsizlik sigortası fonundan işçilere ödeme yapılmasını istiyorlar" değerlendirmesinde bulunmuştu.

(HABER MERKEZİ)

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