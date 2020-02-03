03 Şubat 2020 15:23

Malatya’da bir bekçi diğer bekçiyi silahla yaraladı

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, Malatya’da bir kişiye müdahale eden bekçinin diğer bekçiyi vurması ve yaşanan şiddete dair Evrensel'e konuştu: Bekçilerin yetkileri artarsa bu olayların sıklığı artacak.

Polisler olay yerini inceliyor

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Malatya’da bir kişiye müdahale eden 3 bekçiden birinin diğer bekçiyi silahla yaraladığı olaya ilişkin konuşan İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, “İtirazlarımızın haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Bekçilerin yetkileri artarsa bu tür olayların yaşanma sıklığı artacak” dedi. Türkdoğan, iktidarın asıl amacının kadrolaşmak olduğuna dikkat çekerek "Şu anda her istediklerini polis yapamazlar, çünkü bunun kuralları var. Ama bekçi yapabiliyorlar, çünkü bekçiliğin kuralı yok" dedi.

    Malatya’nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi Polis Akademisi Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde, şüpheli bir şahıs anonsu üzerine Özsan Sanayi Sitesi’nde görevli 3 mahalle bekçisi olay yerine gitti. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli şahıs Suat U. ile bekçiler arasında yaşanan arbedede, bekçilerden birinin havaya ateş açması sonucunda seken kurşunlardan biri bekçilerden Sedat K.’nin başını sıyırdı. Diğer 2 bekçi Gökhan P. ile Yusuf S. ise aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheli Suat U. olay yerine sevk edilen görevliler tarafından bacağından vuruldu. 

    Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde, aldığı 5 bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanan bekçilerden Yunus S. Turgut Özal Tıp Fakültesine, diğer yaralı 2 bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Suat U. da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda boş kovan ve 1 adet bıçak buldu.

    "HAKLILIĞIMIZ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

    Geçtiğimiz günlerde TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerini genişleten kanun teklifi yasalaşırsa bekçilerin durdurma, kimlik sorma, sorgulama ve silah kullanma gibi yetkileri olacak. Tasarıya ilişkin tepkiler yükselirken, bekçi şiddetine ilişkin haberler gelmesini İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan Evrensel'e değerlendirdi.

    “İtirazlarımızın haklılığı bir kez daha ortaya çıktı” diyen Türkdoğan, “Bu olaydan ders çıkarılması gerek. Bekçilerin eski uygulamada görevi polise yardımcı olmaktı. Yani bir asayiş olayı varsa polise haber vermekti, müdahale etmek değildi. Bir kere bekçilerin zaten müdahale etme eğitimi yok. Polislik mesleğine kabul kriterleri çok farklı. Polis okulu veya kolejinden mezun olunuyor ve amir olmak için de zaten akademi gibi yerlere gidiliyor. Bekçilerde böyle değil. Normal lise mezunlarını hiçbir eğitim olmadan aldılar, göstermelik bir iki aylık kursla bunları bekçi yaptılar. Bu olacak iş değil” ifadelerini kullandı.

    "YETKİLER ARTARSA BU OLAYLARIN SIKLIĞI ARTAR"

    “Bütün itiraz noktalarımıza rağmen eğer bekçilik olacaksa bunlar silah taşımamalı, müdahale etme yetkisi olmamalı, sadece önleyici ve haber verici bir pozisyonda olmalı” diyen Türkdoğan şöyle devam etti: “Eğer olursa Malatya’da yaşanan gibi durumlar ortaya çıkar. Ve bu olayların yaşanma sıklığı da artar. İçişleri Bakanlığı bunun altında kalır, hesabını veremez. İtirazlarımızın haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Herkes ‘Özel hayat alanımız daralacak, baskı altına alınacağız’ gibi itirazlar yapıyordu ve bunların yanında bir de böyle yetkiler verilmek istenen kişiler eğitimsiz. ‘Şimdi bu olay nedeniyle haydi bunları eğitelim’ gibi bir şey de denilemez. Madem o zaman polisliği kaldırın sadece bekçi alın.”

    "ASIL AMAÇ BURALARDA KADROLAŞMAK"

    İktidarın asıl amacının kadrolaşma olduğunu ifade eden Türkdoğan, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar’ın izinden gidiyor. Ağar da zamanında aynı şeyleri yaptı. Şu anda her istediklerini polis yapamazlar, çünkü bunun kuralları var. Ama bekçi yapabiliyorlar, çünkü bekçiliğin kuralı yok. 20 bin tane genç aldılar. Bir şekilde hem kendi siyasi tabanına iş verdiler hem de buradan doğru kamu kadrolarını doldurdular. Ama kimse ‘Kamu hizmeti nasıl verilecek, vatandaşa hizmet iyi verilecek mi, özgürlük alanı daralacak mı?’ gibi şeyler düşünmüyor. Siz bu şekilde kamuda kadrolaşırsanız, eli silahlı kadrolar yaratırsanız sonuç da böyle olur. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

    Bekçilere sınırsız yetki veren düzenleme komisyonda kabul edildi

    Bekçilere sınırsız yetki veren düzenleme komisyonda kabul edildi

    CHP ve HDP'den bekçi kanununa muhalefet şerhi

    CHP ve HDP'den bekçi kanununa muhalefet şerhi

    AKP-MHP ittifakı "bekçi ordusu" kurmak istiyor

    İhsan ÇARALAN

    AKP-MHP ittifakı "bekçi ordusu" kurmak istiyor

    Birleşmiş Milletler, Cumartesi Anneleri ve bekçiler

    Şebnem Korur FİNCANCI

    Birleşmiş Milletler, Cumartesi Anneleri ve bekçiler

    İHD Başkanı Türkdoğan: Polis devleti uygulaması bekçilikle pekiştiriliyor

    İHD Başkanı Türkdoğan: Polis devleti uygulaması bekçilikle pekiştiriliyor

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İSİG Meclisi: Ostim ve İvedik’i unutturmayacağız
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Ocak ayı enflasyonu yüzde 12,15: Ücret-maaş zammı ilk ayda darbe yedi

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yozlaşma ve çürümüşlüğün dibinde vergi kaçırmanın yol haritası!

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Birleşmiş Milletler, Cumartesi Anneleri ve bekçiler

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yüzen barikat, batan insanlık

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Mücadelenin bedeli

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Kobe Bryant’ın ardından: Miras ve yüzleşme

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yine deprem
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Malatya’da bir bekçi diğer bekçiyi silahla yaraladı
    Malatya’da bir bekçi diğer bekçiyi silahla yaraladı

    İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, Malatya’da bir kişiye müdahale eden bekçinin diğer bekçiyi vurması ve yaşanan şiddete dair Evrensel'e konuştu: Bekçilerin yetkileri artarsa bu olayların sıklığı artacak.

    AKP'nin Suriye politikasını ve İdlib'de yaşananları İskender Bayhan'la konuştuk
    AKP'nin Suriye politikasını ve İdlib'de yaşananları İskender Bayhan'la konuştuk

    AKP'nin Suriye politikasını, İdlib'deki Suriye Ordusu top atışı sonrası yaşanan ölümleri ve Rusya ile olan ilişkileri Gazeteci İskender Bayhan ile değerlendirdik.

    CHP ve HDP'den bekçi kanununa muhalefet şerhi
    CHP ve HDP'den bekçi kanununa muhalefet şerhi

    CHP ve HDP, bekçilere geniş yetkiler veren “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi”ne muhalefet şerhi düştü.

    GÜNCELLENDİ
    İdlib'de 5 asker ve bir sivil personel hayatını kaybetti
    İdlib'de 5 asker ve bir sivil personel hayatını kaybetti

    Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Suriye Ordusu'nun top atışı sonucunda 5 asker ve bir sivil personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Kızılay binası önündeki protestoya polis müdahalesi: 19 kişi gözaltına alındı
    Kızılay binası önündeki protestoya polis müdahalesi: 19 kişi gözaltına alındı

    Ankara'da, Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfına bağış yapmasına tepki göstermek için Kızılay binası önünde yapılmak istenen eyleme polis kalkanlarla müdahale etti, 19 kişiyi gözaltına aldı.

    Jandarma, Berkin Elvan'ı kendi ölümünde kusurlu buldu
    Jandarma, Berkin Elvan'ı kendi ölümünde kusurlu buldu

    Mahkeme, Berkin Elvan davasında sanık polisin kusurunun araştırılmasını istedi. Jandarmanın hazırladığı raporda Berkin Elvan, kendi ölümünde "tali kusurlu" bulundu.

    Sendika hakkı için direnen VİP Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden destek
    Sendika hakkı için direnen VİP Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden destek

    Sendikalı oldukları için işten atılan VİP Tekstil işçilerinin direnişi 77 gündür soğuk havaya rağmen kararlı şekilde devam ediyor. İşçilere diğer fabrikalardaki sınıf kardeşlerinden destek de geliyor.

    Çorumlu soğan üreticileri soğan ihracatı kararının iptalini istiyor
    Çorumlu soğan üreticileri soğan ihracatı kararının iptalini istiyor

    Çorumlu soğan üreticileri, soğan ihracatında bakanlık tarafından alınan izin kararını protesto ederek, iki hafta içerisinde bu kararın iptal edilmemesi halinde mağdur olacaklarını dile getirdi.

    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    Yazar Hanım Koçyiğit: Karanlıktan çıkmak için her zaman bir yol var
    Yazar Hanım Koçyiğit: Karanlıktan çıkmak için her zaman bir yol var
    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İHD: Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin
    İHD: Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin

    İHD İzmir Kadın Komisyonu, cezaevlerinde olan hamile ve çocuklu kadınların tahliye edilmelerini talep etti.

    İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 16 zam
    İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 16 zam

    İzmir'de gevrek, boyoz ve poğaçaya yüzde 16 zam yapıldı, ortalama 1,5 TL olan ürünlerin fiyatı 1,75 TL'ye yükseldi.

    Genel İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçilerden depremzedelere örnek dayanışma
    Genel İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçilerden depremzedelere örnek dayanışma

    Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçiler, depremden dolayı mağduriyet yaşayan sınıf kardeşlerine ulaştırılmak üzere Dersim’in Pertek ilçesine battaniye gönderdi.

    İzmir'de "İki Buğday Başağı" gösterisi seyircilerle buluştu
    İzmir'de "İki Buğday Başağı" gösterisi seyircilerle buluştu

    İzmir'de "İki Buğday Başağı" isimli konser ve dans gösterisi seyircilerle buluştu. Gösteri 1922'den 1923'e kadar süren zorunlu göçü anlatıyor.

    Sağlıkta Şiddet
    Sağlıkta Şiddet

    Türkiye’de her gün 30 sağlık çalışanı şiddet görmektedir. İzmir’de de son aylarda 3 hekim arkadaşımız ard arda hasta ya da yakınlarınca şiddete maruz kaldı.

    ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir
    ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir

    Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İzmir Alsancak Kültür Mahallesinde 30 parsellik alana Bakanlığın verdiği imar izninin kentin zararına olacak rant yönünde bir değişim olduğunu belirtti.