Malatya’da bir bekçi diğer bekçiyi silahla yaraladı

Malatya’da bir kişiye müdahale eden 3 bekçiden birinin diğer bekçiyi silahla yaraladığı olaya ilişkin konuşan İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, “İtirazlarımızın haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Bekçilerin yetkileri artarsa bu tür olayların yaşanma sıklığı artacak” dedi. Türkdoğan, iktidarın asıl amacının kadrolaşmak olduğuna dikkat çekerek "Şu anda her istediklerini polis yapamazlar, çünkü bunun kuralları var. Ama bekçi yapabiliyorlar, çünkü bekçiliğin kuralı yok" dedi.

Malatya’nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi Polis Akademisi Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde, şüpheli bir şahıs anonsu üzerine Özsan Sanayi Sitesi’nde görevli 3 mahalle bekçisi olay yerine gitti. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli şahıs Suat U. ile bekçiler arasında yaşanan arbedede, bekçilerden birinin havaya ateş açması sonucunda seken kurşunlardan biri bekçilerden Sedat K.’nin başını sıyırdı. Diğer 2 bekçi Gökhan P. ile Yusuf S. ise aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheli Suat U. olay yerine sevk edilen görevliler tarafından bacağından vuruldu.

Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde, aldığı 5 bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanan bekçilerden Yunus S. Turgut Özal Tıp Fakültesine, diğer yaralı 2 bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Suat U. da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda boş kovan ve 1 adet bıçak buldu.

"HAKLILIĞIMIZ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

Geçtiğimiz günlerde TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerini genişleten kanun teklifi yasalaşırsa bekçilerin durdurma, kimlik sorma, sorgulama ve silah kullanma gibi yetkileri olacak. Tasarıya ilişkin tepkiler yükselirken, bekçi şiddetine ilişkin haberler gelmesini İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan Evrensel'e değerlendirdi.

“İtirazlarımızın haklılığı bir kez daha ortaya çıktı” diyen Türkdoğan, “Bu olaydan ders çıkarılması gerek. Bekçilerin eski uygulamada görevi polise yardımcı olmaktı. Yani bir asayiş olayı varsa polise haber vermekti, müdahale etmek değildi. Bir kere bekçilerin zaten müdahale etme eğitimi yok. Polislik mesleğine kabul kriterleri çok farklı. Polis okulu veya kolejinden mezun olunuyor ve amir olmak için de zaten akademi gibi yerlere gidiliyor. Bekçilerde böyle değil. Normal lise mezunlarını hiçbir eğitim olmadan aldılar, göstermelik bir iki aylık kursla bunları bekçi yaptılar. Bu olacak iş değil” ifadelerini kullandı.

"YETKİLER ARTARSA BU OLAYLARIN SIKLIĞI ARTAR"

“Bütün itiraz noktalarımıza rağmen eğer bekçilik olacaksa bunlar silah taşımamalı, müdahale etme yetkisi olmamalı, sadece önleyici ve haber verici bir pozisyonda olmalı” diyen Türkdoğan şöyle devam etti: “Eğer olursa Malatya’da yaşanan gibi durumlar ortaya çıkar. Ve bu olayların yaşanma sıklığı da artar. İçişleri Bakanlığı bunun altında kalır, hesabını veremez. İtirazlarımızın haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Herkes ‘Özel hayat alanımız daralacak, baskı altına alınacağız’ gibi itirazlar yapıyordu ve bunların yanında bir de böyle yetkiler verilmek istenen kişiler eğitimsiz. ‘Şimdi bu olay nedeniyle haydi bunları eğitelim’ gibi bir şey de denilemez. Madem o zaman polisliği kaldırın sadece bekçi alın.”

"ASIL AMAÇ BURALARDA KADROLAŞMAK"

İktidarın asıl amacının kadrolaşma olduğunu ifade eden Türkdoğan, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar’ın izinden gidiyor. Ağar da zamanında aynı şeyleri yaptı. Şu anda her istediklerini polis yapamazlar, çünkü bunun kuralları var. Ama bekçi yapabiliyorlar, çünkü bekçiliğin kuralı yok. 20 bin tane genç aldılar. Bir şekilde hem kendi siyasi tabanına iş verdiler hem de buradan doğru kamu kadrolarını doldurdular. Ama kimse ‘Kamu hizmeti nasıl verilecek, vatandaşa hizmet iyi verilecek mi, özgürlük alanı daralacak mı?’ gibi şeyler düşünmüyor. Siz bu şekilde kamuda kadrolaşırsanız, eli silahlı kadrolar yaratırsanız sonuç da böyle olur. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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