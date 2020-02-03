CHP ve HDP'den bekçi kanununa muhalefet şerhi

Bekçilere geniş yetkiler veren kanun teklifine CHP ve HDP'den muhalefet şerhi geldi. Teklifin belirsiz tanımlarla bekçileri geniş yetkilerle donattığını belirten CHP ve HDP, özellikle silah kullanma yetkisi ve bekçi adaylarında aranacak şartlar konusunda uyardı.

CHP, muhalefet şerhinde kanun teklifinin keyfi bir kolluk yapısı oluşturduğunu, bekçilerin görev ve haklarını uygun şekilde düzenlemediğini vurguladı. Teklifin bekçilere çok fazla sayıda ve geniş kapsamda görev verdiğine dikkat çekilen şerhte, bekçilerin halka yardım görevleri, önleyici ve koruyucu görev ve yetkileri, durdurma ve kimlik sorma yetkileri, adli görev ve yetkileri, zor ve silah kullanma yetkileri olduğu kaydedildi.

Bekçilerin tüm bu görevleri yerine getirebilmelerinin mümkün ve gerçekçi görünmediği ifade edilen şerhte, “Öte yandan, kanun teklifinde bekçilere genel olarak polislere ait görevlerin de kayda değer bir kısmı verilmekte, bu çerçevede Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’na açık ya da zımni atıflar yapılmaktadır. Teklifin, bekçilerin görev ve yetki tanımlarını yaparken polislerin görev ve yetkilerine başvurması göz önüne alındığında; gece ihtiyaç duyulan kolluk faaliyetlerini yerine getirmek için halihazırda var olan emniyet ve jandarma teşkilatlarını kullanmak yerine, bekçileri genel kolluk teşkilatları bünyesinde ayrı bir yardımcı kolluğa çevirmenin taşıdığı anlamsızlık, bir kez daha su yüzüne çıkmaktadır” denildi.

"SUÇ VEYA KABAHATİ ÖNLEME" BELİRSİZ

Teklifin birçok açıdan temel hak ve özgürlükleri tehdit edeceği uyarısında bulunulan muhalefet şerhinde yer verilen maddeler özetle; çarşı ve mahalle kavramlarının günümüz gerçeğiyle uyuşmaması, silahlı bir kolluğun mensupları olacak bekçi adaylarında aranacak şartların ve mesleğe giriş koşullarının son derece sıkı ve titiz şekilde belirlenmesi gerektiği, “bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek” ibaresinin belirsizliği ve keyfi uygulamalara yol açabileceği olarak sıralandı.

HDP: AKP İSTİBDAT ORDUSU KURUYOR

HDP de muhalefet şerhinde bekçilik sisteminin yurttaşları fişleme, ayrımcılık ve kötü muamele ile hak ihlallerine neden olacağı uyarısında bulundu.

AKP’nin kendi iç istibdat ordusunu kurmaya çalıştığı vurgulanan şerhte, “Bekçilerin sokaklar başta olmak üzere her türlü mahalli bölgede muğlak olarak tanımlanan ‘halkın problemleri’ bahanesine sığınarak yürütme erkinin gündemini halkın arasında işletecektir. Bunun yanı sıra ‘yardımcı kuvvetlere’ ihtiyaç duyulması, İçişleri Bakanlığı kapsamındaki emniyet güçlerinin kanunla tanımlı görevleri dışındaki amaçlara işaret etmektedir. Elbette ki bu amaçlar AKP’nin kendi siyasal ajandası üzerinden gerçekleştirilmek istenecektir” denildi.

SİLAH YETKİSİ GÜVENLİK KRİZLERİNE NEDEN OLACAK

Bekçi uygulaması başladığından beri birçok hak ihlalinin yaşandığına dikkat çekilen şerhte, teklifte yer alan "bekçilerin kişileri durdurabilmesi için makul sebebin", ayrımcılığın ve kötü muamelenin gerekçesi yapılan bir anahtar niyetine kullanıldığı ifade edildi.

Bekçilere silah ve zor kullanma yetkisi veren maddelere ilişkin ise HDP, “Polislere dahi belirli durumlarda silah kullanma yetkisi verilirken, herhangi bir psikolojik ve hukuki eğitime tabi tutulmayan bekçilere böyle bir yetkinin verilmesi durumunun yeni güvenlik krizlerine gebe olacağı aşikârdır. AKP’nin adeta kendi paramiliter güçlerini silahlandırması, bu kişilerin mahalleleri baskı altına almaya çalışması, bir çeşit ahlak zabıtalığı yapmalarından başka bir şey değildir. Bireysel silahlanmanın artış göstermesi ve açığa çıkan güvenlik sorunları ile hükümet adeta kendisine yeni bir paramiliter güç oluşturmak istemektedir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Bekçilere sınırsız yetki veren düzenleme komisyonda kabul edildi