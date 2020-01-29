29 Ocak 2020 17:43

Bekçilere sınırsız yetki veren düzenleme komisyonda kabul edildi

Bekçilere yeni yetkiler getiren "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi", TBMM İçişleri Komisyonundan geçti.

Fotoğraf: DHA

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    Bekçilerine kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi", TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. Buna göre bekçiler artık kimlik sorabilecek, üst arayabilecek, silah ve zor kullanabilecek.

    Teklifle, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

    Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

    Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.

    Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'ne göre, çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak. (HABER MERKEZİ)

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