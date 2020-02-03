İdlib'de 5 asker ve 3 sivil personel hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye Ordusu tarafından yapılan topçu atışı neticesinde 5 asker ve 3 sivil personelin hayatını kaybettiğini belirtti.

MSB'den daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 9 askerin yaralandığı bildirilmişti. Saldırıda yaralananlardan 1 asker ile 3 sivil personelin daha, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

MSB'nin açıklamasında İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Suriye Ordusu tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam ediliyor. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır" denildi.

ERDOĞAN'DAN RUSYA'YA İDLİB MESAJI: ÖNÜMÜZÜ KESMEYİN

"Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı" dolayısıyla Ukrayna'ya hareketi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor."

Erdoğan, "Bu hadisenin ardından bir diplomatik girişim olacak mı? Rusya'yla bir görüşmeniz oldu mu veya görüşme planlanıyor mu?" sorularını, şöyle yanıtladı:

"Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız olsun MİT Başkanımız olsun Savunma Bakanımız olsun muhataplarıyla görüşme kanallarını şu anda aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız zaten dün veya evvelsi gün bir görüşme yapmıştı. Ama bu arada çok daha önemlisi, bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak, tabii ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle burada artık işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğim. Ancak arazide gerek Rus gerekse bizim generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz."

Erdoğan, Türkiye'nin daha önceki saldırılar gibi bu saldırının da cevabını misliyle verdiğini ve vermeye de devam ettiğini söyleyerek şunları ifade etti:

"Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerekse havadan F-16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

RUSYA: SURİYE ORDUSU MEVZİLERİNE YÖNELİK SALDIRI TESPİT EDİLMEDİ

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediği belirtildi.

Açıklamada “Türk birlikleri 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan TSK uçaklarının Rusya ordusunun İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde kontrol ettiği hava sahasını da ihlal etmediği belirtildi.

EMEP: BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN BÖLGEDEN ÇEKİLİN

Emek Partisi (EMEP) hükümetin Suriye politikası sonucu 6 kişinin hayatını kaybetmesine dair yaptığı yazılı açıklamada, “İktidarı bu yayılmacı, çatışmacı, ihvancı dış politikaya son vermeye çağırıyoruz” dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Türkiye tarafından Rusya’nın yumuşak karnı olan Ukrayna’ya 200 milyon TL tutarında silah yardımı yapılacağı iddialarının ardından İdlib’de yaşanan ölüm ve yaralanmalar iktidarın Ortadoğu politikasındaki yanlışlarından ve fevri kararlarından kaynaklanmaktadır.

Erdoğan ve tek adam yönetimi Suriye, Libya, Akdeniz başta olmak üzere yayılmacı, çatışmacı dış politikada ısrar ediyor. ABD, Rusya, İran, Avrupa ülkeleri ve Türkiye başta olmak üzere devletler, siyasi hesaplarını bölgenin yeniden paylaşımı politikalarında sürdürdüğü sürece bölge halklarına barış da gelmeyecek, huzur da. Bu devletlerin sözde çözüm için oturduğu her masadan çatışma ve gerilim çıkmaktadır. Herkesin kendi nüfuz üstünlüğünü ve kendi ganimetini düşündüğü bu zirvelerden halklara demokrasi ve barış çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Berlin’de gerçekleşen son toplantıdan da çözüm çıkmamıştır; şimdiye kadar kurulan bütün masalar da yalan olmuştur.

ABD ve Rusya arasında, birini diğerine karşı koz olarak kullanarak siyaset yapmaya çalışan Erdoğan bu siyasetin tıkandığı noktaya çoktan gelmiştir ve zararları bütün halkı etkilemektedir. İdlib’deki çatışmanın Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti ile eş zamanlı çıkması tesadüf değildir.

Çatışmaların son bulmasının, bölgede barış ve demokrasinin tesisinin yolu ABD, Rusya, Avrupa devletlerinin bölgeden çıkmasından, Türkiye, İran gibi bölge devletlerinin tüm güçlerini kendi sınırlarına çekmesinden geçmektedir. Siyasi iktidarın bölge politikalarındaki yanlış çizginin sonuçlarını tüm halkımız çekmektedir. İktidarı bu yayılmacı, çatışmacı, ihvancı dış politikaya son vermeye çağırıyoruz.

KILIÇDAROĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 3, 2020

(HABER MERKEZİ)