Birleşik Metal-İş de MESS ile TİS'i imzaladı: Ücret zammı ortalama yüzde 17

Birleşik Metal-İş, MESS grup toplu iş sözleşmesinde Türk Metal ve Özçelik-İş’le aynı sözleşmeye imza attı. Yüzde 17’ye imza atılması kararının şubelerle birlikte alındığı belirtildi. Birleşik Metal-İş’in yaptığı temsilciler kurulu toplantısında, yüzde 17’lik zammın kabul edilemez olduğu vurgulanarak 5 Şubat’ta greve çıkma kararı alınmıştı.

Birleşik Metal-İş ve MESS, Çalışma Bakanlığının çağrısıyla bir araya geldi. Toplantıda sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre 12 TL’nin altında olan saat ücretlerine, 12 TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak. Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci altı ayında yüzde 17 oranında zam yapılacak. İkinci altı ay için yüzde 6 oranında artış yapılacak. Enflasyon yüzde 6’nın altına düşerse dahi yüzde 6 zam yapılacak. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacak. Üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemlerde enflasyon oranında zam yapılacak.

Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış yapılacak. Bütün bu artışların ilk altı aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18,50.

Türk Metal gibi Birleşik Metal-İş’in de başarı olarak açıkladığı bu kararın şubelerle birlikte alındığı belirtildi.

TEMSİLCİLER KURULUNDA GREV KARARI ÇIKMIŞTI

Türk Metal’in yüzde 17’ye imza attığı gün Merkez TİS Komisyonunu toplayan Birleşik Metal-İş’in toplantısında 37 fabrikanın temsilcileriyle bir araya gelinmişti.

Sefalet ücretine hayır diyen temsilcilerin toplantısında işçilerin 5 Şubat’ta greve çıkması karara bağlanmıştı. “Greve evet” diyen 20 fabrikanın ağırlıklı olarak Gebze’de, üye sayısı açısından çoğunlukta ve en büyük fabrikalar olduğu belirtilmişti. Geçtiğimiz cuma günü bazı temsilcilerle bir araya gelen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Gebze’de ikinci şubenin kurulacağını ifade etmiş, grev öncesi alınan bu karar tartışmalara neden olmuştu.

"10 BİN İŞÇİYLE TASLAK HAZIRLANDI, 10 İŞÇİYE SORULMADI"

10 bin işçinin ortak hazırladığı sözleşmenin, işçilere sorulmadan imzalanması tepkileri beraberinde getirdi.

Gebze’deki işçiler alınan karar için, “Birleşik Metal-İş işçiye sormadan imza atmıştır. Bu kabul edilemez. Yapmayacaksınız neden, ‘grev’ diye karar alınıyor. İmzalamanın, sözleşme yapmanın işçi iradesiyle hiçbir ilişkisi yok. 10 bin işçiyle taslak hazırlandı, 10 işçiye sorulmadı. Bugün bu anlayışa karşıyım demek de yeterli değil. Haklarımıza ek alabilmek için mücadele etmek asıl olan” dedi. İtiraz eden işçilerin, temsilcilerin, yöneticilerin somut adım atması konusunda çağrı yapıldı.

Sendika merkezinin işçilere, “ek paketler var” dediğini aktaran işçiler, “Neden gizleniyor? Bizim için alınan bizden saklanıyor. Bu gerçek bir iddiaysa bir an önce açıklanmalıdır” dedi.

“Enflasyon, enflasyon diyen sendika ne oldu da bu kararı aldı?” diyen işçiler şöyle devam etti: “Türk Metal'in kararını kabul edilemez bulmuştuk. Enflasyona göre zararda çıkan anlaşma dedik. Ama şimdi Birleşik Metal-İş de bu sürece katıldı. İşçiyi sendikal bürokrasi ezmeye devam ediyor. Bugün işçi de sosyal medya paylaşımı yapmak dışında hiçbir adım atmıyor. Sosyal medyadan tepkiyi gören sendika, ‘yazar yazar usanırlar’ diye düşünüyor. Şimdi soru şu sendikal bürokrasiye daha ne kadar katlanacağız?”

Sendikal yapı değişmeden bu senaryonun sık sık tekrarlayacağını dile getiren işçiler, “Biz tüm karar ve yetkiyi sendikacılara teslim ettik. Ya bugün bu yetkiyi geri alırız ya da susar otururuz” dedi. İşçiler ek haklar için mücadele çağrısı yaptı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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