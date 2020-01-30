Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 5 Şubat’ta greve çıkıyor

130 bine yakın metal işçisini ilgilendiren MESS grup toplu iş sözleşmesinde Türk Metal’in yüzde 17’te imza atmasının ardından gözler Birleşik Metal-İş’e çevrildi. Merkez TİS Komisyonunu toplayan Birleşik Metal-İş’in toplantısında 37 fabrikanın temsilcileriyle bir araya gelindi, gelişmeler görüşüldü.

Toplantıda, 17 fabrika temsilcisi anlaşmaya imza atılması yönünde oy kullanırken, mücadeleye devam vurgusu yapan 20 fabrika temsilcisi “greve evet” dedi. Böylece Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin 5 Şubat’ta greve çıkması karara bağlandı. “Greve evet” diyen 20 fabrikanın üye sayısı açısından çoğunlukta ve en büyük fabrikalar olduğu belirtildi. Birleşik Metal-İş "11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisi greve çıkacak" dedi.

Birleşik Metal-İş'in sitesinden yapılan açıklama söyle:

"Metal işçileri daha önce defalarca yapılmaz denileni yaptı, olmazı oldurttu, tarih yazdı ve şimdi bir kez daha tarih yazma görevi, metal işçilerinin önünde durmaktadır. Metal işçilerinin uzlaşma çabalarına kulak tıkayan metal patronlarına, metal işçileri örgütlülükleri ile üretimden gelen güçlerini kullanarak en sert cevabı verecektir.

Eğer, grev ertelemeleri ile, baskı ile, tehdit ile, metal işçilerini korkutacaklarını sanıyorlarsa, onlara ne kadar yanıldıklarını açık bir şekilde göstereceğiz. Nesillerden, nesillere aktarılacak yeni bir destanın ilk adımı bugün atıldı.

Birleşik Metal İşçileri sendikası her zaman olduğu gibi bugün de, tüm metal işçilerinin, Türkiye işçi sınıfının, ekmek ve adalet mücadelesinin bayraktarlığı görevini gururla, onurla sürdürecektir. Metal işçileri 5 Şubat’ta bir kez daha tarih yazacak.

Biliyoruz ki, Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanında işçilerin gözü, kulağı ve dayanışması metal işçileriyle olacaktır. Tüm sınıf dostlarını ve tüm metal işçilerini bu destana ortak olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz.

Metal işçileri, sorumluluğunu taşıdığı binlerce metal işçisinin taleplerine sahip çıkacak, bu sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir.

Bugün tüm diğer günlerden daha güçlü, daha kararlıyız.

Tüm metal işçilerinin yolu açık olsun.

Haklıyız, kazanacağız.

Yaşasın Metal İşçilerinin Onurlu Mücadelesi"

Metal iş kolu toplu iş sözleşmesi görüşmesinde patron örgütü MESS ve Türk Metal anlaşmaya varmış, Türk Metal işçiye sormadan attığı imzada yüzde 17’ye “evet” demişti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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