Türk Metal üyesi işçiler: “Bu zam 2-3 ay içerisinde eriyecek”

Hasan KARA

Ankara

Ankara’da görüştüğümüz Türk Traktör ve Man işçileri, yüzde 8’lik kamu sözleşmesiyle karşılaştırıldığında, imzalanan sözleşmenin iyi gibi gözüktüğünü söylüyor. Sendikacıların sürekli düşük rakamlar telaffuz ederek beklentiyi düşürdüğünü dile getiren işçiler, bu nedenle yüzde 17’nin olumlu karşılandığını ifade etti. Vergi dilimi, ücretlerde erime, eski ve yeni işçi arasındaki ücret makasının açılması ise kaygıları artırıyor.

Bir Türk Traktör işçisi, “Yüzde 15 tartışılıyordu. Bu sözleşme ona göre iyi oldu. Fabrikada kutlamalar yapıldı. Ama ücretlerin çabuk eriyeceğini bilmemiz gerek. Yüzyılın sözleşmesi denilen bir önceki sözleşme de üç ay anca dayanmıştı” dedi.

10 yıldır Türk Traktör fabrikasında çalışan başka bir işçi ise, “Ben beğenmedim. Enflasyon farkını her halükarda alacaktık. Yüzde 25 diye şişirmenin bir anlamı yok. Ayrıca fabrikanın çoğu 12 lira üstü saat ücreti aldığından, ben de dahil çoğu arkadaş 30 kuruşluk çekme payını alamadı. Vergi dilimine girince acısını daha kötü çıkaracaklar. Ayrıca eski ile yeni işçi arasındaki fark da açılmış oldu” dedi.

Türk Traktör’de yaklaşık 12 yıldır çalıştığını söyleyen başka bir işçi ise, beklentinin çok düşürüldüğünü ve bu yüzden aslında çok da yüksek rakam olmamasına rağmen işçilerin olumlu karşıladığını ifade etti. 30 kuruşluk zamdan yararlanamadığını belirten işçi, iki yıllık olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Bir başka Türk traktör işçisi ise “Eşlere yönelik tamamlayıcı sağlık sigortası ve 15 lira altına 75 kuruş çekme” gibi taslakta yer alan maddelerin geçmemesinin hayal kırıklığı yarattığını söylerken, ancak alınan zammın kısa vade için işçileri “kesen” bir zam olduğunu söyledi.

Man fabrikasına çalışan bir işçi, büyük çoğunluğun 30 kuruşluk çekmeden yararlanamadığını ifade ederken, bir başka işçi ise “Daha etkili eylemler olsaydı daha çok zam alabilirdik, ancak sendika da işçiler de bu eylemleri yapacak noktada değildi. O yüzden bu zam şimdilik olumlu görünüyor. Birikmiş para da alacağız bir nebze rahatlık yaratır ama 6 ay sonra ne olacağını bilemem” dedi.

ERİME 1000 LİRA ALINAN 500 LİRA

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Bursa’da kurulu Bosch ve Renault’dan işçiler, Türk Metal’in altına imza attığı yüzde 17’lik zammın enflasyon nedeniyle yaşanan erimeyi karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Geçen dönem Türk Metal’in yüzyılın sözleşmesi diye duyurduğu yüzde 26’lık ücret zammının anca altı ay dayandığını hatırlatan işçiler “Bu zam daha da az dayanır. Beklentiyi sürekli düşürdüler, bize ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler” dedi.

Evrensel’e konuşan bir Bosch işçisi, sözleşmenin yüzde 15’in üzerinde bitmesi nedeniyle tepkilerin önünün kesildiğini dile getirerek “Gerçek enflasyona göre ücretimizdeki erime 1000 lira ama alınan 500 lira” dedi. Saat ücreti 12 liranın altında olanlara yapılan 30 kuruşluk iyileştirmenin fabrikada karşılığı olmadığını ifade eden işçi, eski ve yeni işçiler arasındaki ücret makasının açılması nedeniyle yeni işçilerin sözleşmeden memnun olmadığını söyledi.

Bir başka Bosch işçisi “5-6 yıllık çalışanlar olarak fabrikada çok fazlayız ve biz çekmeden faydalanamıyoruz. Bu da demek oluyor ki bu sözleşmeden çoğunluk kesinlikle memnun olmayacak ben dahil. Eski ile aramdaki makas iyice açıldı” diye konuştu.

Alınan zammın sadece kısa süreli bir rahatlama sağlayacağına dikkat çeken bir başka Bosch işçisi “Bu enflasyonda alınan zam gidecek. Peynirin kilosu 45, tereyağı 70 lira” diye konuştu.

Sözleşmenin başından bu yana sendikanın beklentileri düşürdüğünü söyleyen Renault işçisi şunları dile getirdi: “Bu nedenle açıklanan oran bazılarına iyi geliyor. Gerçekte kayıplarımızı tam karşılamadı. Gerçek enflasyon yüzde 45, 50 olan yerde yüzde 18 imza atmak kötü. Bir önceki yüzyılın sözleşmesi gibi olacak. Sendika iyi bir sözleşme imzaladık dediğimizi yaptık diyecek ama o dönemde olduğu gibi ilk altı ayda eriyip gidecek bu zam. Ben 5 yıllık işçiyim bu zam beni memnun etmedi. Ölümü gösterip sıtmaya razı etme olayı resmen.”

FİLM İZLER GİBİ İZLİYORUZ, KİMSE BİZE BİR ŞEY SORMUYOR

Arzu ERKAN

Kocaeli

Kocaeli’de kurulu Ford Otosan’da çalışan bir işçi sözleşmeye tepkisini şöyle dile getirdi: “Saat ücreti 12’nin altında olanlara 12’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş deniyor. 12 liraya çalışan mı var bu zamanda? Tümden kandırmaca. Herkesi kendileri gibi cahil zannediyorlar. Pevrul Kavlak (Türk Metal Genel Başkanı) ‘Ben gittim aldım’ demeye getiriyor. Nerede işçi, nerede onca eylem? Film izler gibi izliyoruz. Kimse bize bir şey sormuyor. Gittik, aldık. Bizden de alkış tutmamız isteniyor. Hadi ya! 12 yıllık çalışanım. Saat ücretim 14.75. Saat ücretimiz zaten düşük. Her şey ateş pahası. Yüzde 17 zam aldı diye alkış mı tutayım? Fabrikada bir memnuniyet var. Çünkü görüşmeler başladığından beri temsilciler yüzde 12-13 gibi rakamlar telaffuz edip bu rakama insanları alıştırdılar. Sonra da aldıkları zammı jestmiş gibi gösterdiler. Memnuniyetin nedeni bu. Ama bu da uzun sürmez.”

Bir başka işçi ise “Ortalama 450-500 zam alınmış. Dışardan bakınca iyi. Ama neye baktığına bağlı. Asgari ücrete gelen zamla kıyaslayınca ona eş değer. Çarşıya pazara göre kıyaslama yapınca yine elde avuçta bir şey yok. Sadece enflasyonun yüzde 6’nın altında olması durumunda yüzde 6 alınacak olması insanları biraz memnun etti. Gerisi boş” diye konuştu.

YİNE MESAİ OLMADAN GEÇİNEMEYECEĞİZ

Turan KARA

İzmir

İzmir’de İDÇ’de çalışan bir işçi “Sözleşmeden memnun musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Memnuniyet nereden baktığına bağlı. Memnun arkadaşlar, sendikanın sözleşmeye yüzde 20’yle başladığını, gelinen noktanın iyi olduğunu söylüyor. Ama vergilere, harçlara, doğal gaza, elektriğe, gıdaya gelen zamlara baktığımızda memnunum demek zor. Sendikacılar aylardır yüzde 13-15 diye diye beklentimizi düşürdüler, geri çektiler. Grev olsaydı daha yüksek olurdu zam. Bana kalırsa memnun olanların memnuniyeti 3-5 ay sürer.”

HABAŞ işçisi ise “Zam miktarı yüzde 17. Yeni girenler için ikramiyeler içinde 3 bin liraya, 5-6 seneliklerin ücreti ise 3 bin 300’e geliyor. Hiçbir kaybımızı karşılamıyor. Yani sürekli fazla mesai yapmamız gerekecek demek. Üretim düştüğünde, mesai olmadığında epeyi kötü durumlar yaşayacağız” diye konuştu. “Sözleşmenin tek olumlu yönü 2 senelik olması” diyen işçi, grev olsaydı sözleşme sonucunun farklı olacağını dile getirdi.

BİZE SORULMASI GEREKİRDİ

Gebze’de görüştüğümüz Türk Metal üyesi işçiler, sözleşmenin kendilerine sorulmadan imzalanmasına tepkili.

Autoliv işçisi, “Genel olarak işçilerde bir memnuniyet olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü rakamlar şişirilerek verildi. Yüzde 15 gibi bir rakam düşünülüyordu. Buna nazaran iyi bulundu” dedi.

VLE işçileri ise, “Durum bizim açımızdan ahım şahım değil ama kötü de değil. Bizlere brüt 650, 750 TL zam açıkladılar ama nette 450’yi buluyor. İyi mi değil, kötü mü değil. Ortasını buldular” dedi.

Beyçelik işçileri ise, “Öyle rakamlarla açıklıyorlar ki, karışık valla süreci anlamak için kırk saat tartışıyoruz. Bu tartışma uzadıkça iş oldubittiye geliyor. Tek tek tane tane açıklama yapılması lazım” diye konuştu.

Hanon işçileri ise son dönemde doğal gaz, elektrik, kira, ekmek zamlarının ardından gelen bu zammın eşitlediğini ifade ederek “Bize sorulması lazımdı. İki gündür işçiden gizli toplantılar yapıyorlar. Mesela ‘biz’ aldık diyorlar ya bırakın bize işçi alsın da görün” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)