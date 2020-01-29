Türk Metal ve MESS yüzde 17'lik zamda anlaştı: Zam, ücretlerdeki erimeyi karşılamadı
Metal iş kolu toplu iş sözleşmesi görüşmesinde patron örgütü MESS ve Türk Metal sendikası anlaşmaya vardı. Türk Metal, işçiye sormadan attığı imzada yüzde 17'ye "evet" dedi.
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Metal iş kolunda çalışan 130 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmesinde patron örgütü MESS ve Türk Metal sendikası anlaşmaya vardı.
Türk Metal sendikası, işçiye sormadan apar topar oturduğu sözleşme masasında %17'lik zamma imza attı. Ancak bu oran temel tüketim ürünlerine yapılan zamlarla kıyaslandığında işçi ücretindeki erimeyi karşılamadı.
Uzlaşı sağlanan sözleşmede şu maddeler yer aldı:
- 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle, 12 TL’nin altında olan saatlik ücretlere, 12 TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak.
- Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci altı ayında yüzde 17 oranında zam yapılacak.
- İkinci altı ay için yüzde 6 oranında artış yapılacak.
- Enflasyon yüzde 6’nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 zam yapılacak. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacak.
- Üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemlerde enflasyon oranında zam yapılacak.
- Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış yapılacak.
- Bütün bu artışların ilk altı aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18.49 olacak.
- Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması bu sözleşme döneminde de devam edecek.
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI NE YAPACAK?
Metalde gözler şimdi 5 Şubat'ta greve çıkacağını duyuran Birleşik Metal-İş sendikasına çevrildi. İşçiler, Türk Metal'in imzaladığı sözleşme üzerine Birleşik Metal-İş'in tepkisinin ne olacağını merak ediyor. (HABER MERKEZİ)
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